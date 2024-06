Progresívne Slovensko navrhuje povinné zverejňovanie záznamu z obecných zastupiteľstiev

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Obce nad 1000 obyvateľov by mohli povinne vytvárať a zverejňovať záznam z rokovania obecného zastupiteľstva. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za PS. Chcú tak zvýšiť informovanosť obyvateľov a ich účasť na politickom živote ich samosprávy.

"Súčasné možnosti zapojenia verejnosti do verejnej správy sú obmedzené, a to v mnohých samosprávach iba prostredníctvom osobnej účasti na obecných zastupiteľstvách. Avšak počas obdobia pandémie COVID-19 sme videli úspešnú implementáciu online prenosov zasadnutí, čo nás motivuje k ich zavedeniu aj do budúcnosti. Zvýšením dostupnosti online prenosov zasadnutí sa otvára nová možnosť pre obyvateľov sledovať a aktívne sa zapájať do verejných diskusií a rozhodovania," tvrdia predkladatelia.

Okrem toho podľa nich zmena podporuje transparentnosť a otvorenosť samosprávy, čím sa aj zvyšuje dôvera občanov v ich inštitúcie a posilňujú sa demokratické princípy. "Navyše, online prenosy pomáhajú prekonať geografické a časové obmedzenia, čo zabezpečuje inkluzívnejšiu účasť verejnosti," dodali predkladatelia. Účinnosť by mohla zmena v prípade jej schválenia nadobudnúť od 1. novembra 2024.