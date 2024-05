VIDEOROZHOVOR Mladý liberál L. Kuna: V SaS nemáme problém poukázať na nefunkčné veci v EÚ. A pre toto odmieta progresivizmus!

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – SaS bola od začiatku jasná voľba. Tvrdí, že kým v SaS chcú slobodu pre človeka a spoločnosť, progresívci nám chcú rozprávať, ako máme žiť. Je pripravený trpezlivo vysvetľovať, že hodnotové a programové rozdiely sú medzi oboma stranami diametrálne odlišné. Privítal by viac mladých ľudí v aktívnej politike. Jasne pomenoval veci, ktoré na rozhodnutiach Európskeho parlamentu nefungujú a mali by sa prehodnotiť. Projekt EÚ treba ochrániť pre ďalšie generácie a netreba zatvárať oči pred zlými nápadmi, iniciatívami a nepremyslenými krokmi. „Nechcem problémy nechať vyhniť, chcem ich odstrániť,“ hovorí kandidát do Európskeho parlamentu a bývalý šéf mladých liberálov Ladislav Kuna (SaS).