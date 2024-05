Jeden pred nemocnicou schvaľoval atentát, druhý sa vyhrážal ministrovi a dvom poslancom: Obaja skončili za mrežami!

Atentát na premiéra Roberta Fica počas výjazdu rokovania vlády SR v Handlovej. (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

"V prítomnosti desiatok osôb v dôsledku nesúhlasu s politikou predsedu vlády k davu kričal 'tu leží Fico', 'nech skape!', 'nech zdochne!', 'mali ho dokončiť!', 'dobre mu tak, mali ho streliť do hlavy!' ako aj ďalšie výroky, ktorými schvaľoval a podporoval útok na predsedu vlády," uviedol Žilinka.

Prokurátor Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici na neho podal obžalobu za prečin schvaľovania trestného činu. Rozsudok je právoplatný a Ivan Č. si trest odsedí v ústave na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia.

archívne video

ATENTÁT na premiéra: Zábery streľby na Roberta Fica (Zdroj: Profimedia.sk/RTV Prievidza)

Premiér je hospitalizovaný v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici od 15. mája, kam ho s vážnymi strelnými zraneniami previezli po útoku v Handlovej. Ako v nedeľu informoval vicepremiér a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) stav predsedu vlády je naďalej vážny, je mimo ohrozenia života.

Muža, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi a dvom poslancom, vzal súd do väzby

Obvineného, ktorý sa mal vyhrážať ministrovi vnútra a dvom poslancom Národnej rady SR, vzal súd do väzby pre možné pokračovanie v trestnej činnosti. TASR o tom informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. "Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III podal návrh na vzatie do väzby obvineného I. M. pre trestný čin nebezpečného vyhrážania, a to v súvislosti s tromi skutkami - vyhrážkami proti dvom poslancom NR SR a ministrovi vnútra SR. Sudca Mestského súdu Bratislava I sa s návrhom prokurátora stotožnil," priblížila.