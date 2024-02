Škandál na Slovensku: Polícia držala muža v ponižujúcich podmienkach! Dolámané päty a spánok na kovovej lavici

Ilustračné foto. (Zdroj: Getty Images)

Prípad sa odohral ešte v roku 2021. Policajti Obvodného oddelenia Policajného zboru Podunajské Biskupice v ranných hodinách zadržali muža a umiestnili ho do vyhradeného priestoru. Práve tam však vznikol problém. „Išlo o priestor pre predvedené osoby. Tzv. miestnosť pre predvedené osoby je priestorom, ktorý nie je celou policajného zaistenia a v danom čase nebol na tieto účely riadne vybavený a nespĺňal ustanovené podmienky,“ uviedol úrad ombudsmana. V danom čase bol dokonca považovaný za nelegálny. „Išlo o vyhradený priestor, ktorý nemal oporu v zákone a zároveň sa nemal nikdy používať na zadržiavanie osôb na dlhší čas ako niekoľko hodín a nikdy nie cez noc,“ vysvetlili.

Muž sa začal sťažovať na bolesti nôh. „Bola mu preto privolaná rýchla zdravotná pomoc a za asistencie hliadky bol prevezený na ošetrenie do nemocnice. Po vyšetrení u neho lekár potvrdil praskliny oboch pätových kostí a predpísal mu barly. Barly mu boli zabezpečené z lekárne. Podávateľ však nebol schopný chôdze a nevedel sa na barlách udržať. Z uvedeného dôvodu bola kontaktovaná jeho rodina, ktorá mu následne zabezpečila vozík pre imobilných,“ opísali.

Muž však vozík nemal k dispozícii hneď. Keď musel ísť pred vyšetrovateľa a k sudcovi, príslušníci polície ho nosili na rukách. Policajti, ktorí majú na starosti prevádzku ciel policajného zaistenia v Bratislave, si zároveň vyžiadali názor lekára na to, či môže byť muž umiestnený do cely policajného zaistenia. Lekár potvrdil, že áno. Po návrate z nemocnice bol tak muž prevezený do cely policajného zaistenia. Tamojší policajti ho však napriek lekárskemu potvrdeniu odmietli prijať. Dôvodom neumiestnenia mala byť mužova imobilita. Písomné potvrdenie o tom však hliadke, ktorá muža priviezla, dať odmietli. Tá tak muža zasa zobrala späť na obvodné oddelenie do Podunajských Biskupíc, kde znova skončil v nevyhovujúcej miestnosti pre predvedené osoby. Tá nemala ani toaletu a ak potreboval na WC, policajti ho museli prenášať na rukách. Spať musel na kovovej lavici. Celkovo strávil v takýchto podmienkach tri dni, až do doby, pokiaľ ho sudca neposlal do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava.

„Policajný zásah do slobody a integrity človeka má v právnom štáte jasne stanovené mantinely. V 21. storočí, keď sa osobná sloboda a dôstojnosť človeka považuje za niečo ´posvätné´, nemôžem akceptovať stav, ak štát spôsobuje človeku pri obmedzení slobody zbytočné utrpenie a poníženie. V posudzovanom prípade som považoval za preukázané, že postup polície vo vzťahu k zaobchádzaniu s osobou podávateľa bol ponižujúci,“ tvrdí ombudsman Róbert Dobrovodský.

Podľa jeho slov došlo k porušeniu Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj Ústavy SR. „Bolo porušené právo človeka na osobnú slobodu a základné právo nebyť podrobený neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Ten človek sa cítil ponížene. Sám nám uviedol, že priestor, v ktorom bol umiestnený, nebol vybavený toaletou a vzhľadom na to, že mal zlomené päty, bol na toaletu prenášaný na rukách policajtov. Aj táto skutočnosť ma primäla k tomu, že som konštatoval porušenie jeho základného práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Polícia musí humanizovať podmienky obmedzovania ľudských práv a slobôd,“ odkázal.

„Za ostatný rok mojej činnosti som zistil už viacero porušení práv ľudí. Aj preto udržiavam s vedením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru intenzívny dialóg na dosiahnutie humanizácie zákrokov voči ľuďom na Slovensku. Budem žiadať zlepšenie koordinácie a vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými útvarmi Policajného zboru navzájom. Taktiež budem vyžadovať od polície, aby kládla veľký dôraz na dodržiavanie ľudskej dôstojnosti osobitne v situáciách, keď daná osoba trpí určitým zdravotným problémom,“ dodal verejný ochranca práv.