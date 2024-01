Hrozivé odhalenie o tom, ako Ukrajinci miznú v ruských väzniciach: Bez obvinenia, vyšetrovania, súdu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zavreli ich bez obvinenia, vyšetrovania, bez súdu a termínu prepustenia na slobodu. Je preto nemožné vypátrať ich úradnou cestou. Na rozdiel od vojnových zajatcov neexistujú žiadne mechanizmy vedúce k ich oslobodeniu, upozornila britská stanica BBC. "Už som zabudol, aké to bolo. Život mám rozdelený na dve polovice," hovorí Volodymyr Buzynov. Keď vypukla vojna na Ukrajine, s bratom Mykytou (24), ich mamou a Mykatovou priateľkou Katerynou sa presťahovali do dediny Mychajlo-Kocjubynske v Černihivskej oblasti. Dúfali, že tam prežijú ostreľovanie, ale na konci februára začali nájazdy kolón ruských vojakov a v marci už boli v centre dediny.

Vraveli, že keď sa neprizná, tak ju hneď popravia

K rodine, ktorá sa skrýva pred ostreľovaním v pivnici, vtrhlo viac než desať vojakov. Keď sa skončilo, prišiel "starešina", ktorý rodine vzal mobily a išiel ich preveriť. Potom Volodymyra, Mykytu a ich matku vyviedli na ulicu. "Kričali na nás, že sme prezrádzali ich súradnice. Ukazovali nám nejaké screenshoty s geolokáciou," spomína Buzynov. Bránili sa, že žiadne informácie nikomu neodovzdávali, ale neverili im. Vojaci ich rozdelili. "Mykytu odvliekli za stromy. Potom sme počuli imitáciu popravy. K Mykytovi priviedli Káťu, zrazili ju na kolená a priložili k hlave samopal. Vraveli, že keď sa neprizná, tak ju hneď popravia. Mykyta sa asi k niečomu priznal, len aby ju pustili. Teraz mu hrozí 15 rokov väzenia." Všetkých zajatých Ukrajincov naložili do auta a odviezli. Nejaký čas ich väznili v pivnici v dedine, ale potom nadobro zmizli.

Civilisti sú najzraniteľnejšou skupinou ľudí počas vojny. Práve kladením odporu proti vojne Rusko odôvodňuje zadržiavanie civilistov. Po vpáde na Ukrajine ruské úrady nerobili rozdiel medzi vojnovými zajatcami a civilistami, ktorých sa zmocnili. Ruské ministerstvo obrany v odpovedi na otázky ohľadom civilistov zdôrazňovalo, že s nim zachádza v súlade so ženevskou zmluvou o vojnových zajatcoch. Tá nič nehovorí o možnosti zajať civilistov, ale zakazuje brať rukojemníkov. Všetko, čo sa týka zajatcov, sa v zmluve vzťahuje výlučne na vojakov. Civilistov podľa noriem medzinárodného práva možno zadržiavať v súlade so zákonmi a normami okupačnej strany a so zárukou, že sa dočkajú spravodlivého súdu.

Bolo by lepšie, keby si tebe mysleli, že si zločinec

Podľa ruských zákonov možno zadržiavať človeka pred rozhodnutím súdu len 48 hodín, a to podľa presne stanovených pravidiel. V lete 2023 túto dobu predĺžili na 30 dní pre zadržaných v podmienkach vojnového štátu výnosom prezidenta Putina v štyroch okupovaných oblastiach Ukrajiny, ale len ak je zadržaný podozrivý zo spáchania vážneho zločinu či porušenia zákazov a obmedzení súvisiacich s vojnovým stavom. Ale z rozhodnutia súdu, s ktorým sa oboznámila BBC, vyplýva, že často doba, miesto a dôvod "zadržania" Ukrajincov nie sú nikdy zaznamenané, ani nie sú stíhaní, resp. vyšetrovaní. Človek jednoducho zmizne. Nájsť ho v tomto systéme je veľmi ťažké a ešte ťažšie je sa z neho dostať. "Keď pomáhame týmto zajatcom, stretli sme sa s právnym paradoxom: bolo by lepšie, keby si tebe mysleli, že si zločinec," uviedla právnička Polina Muryginová, zakladateľka projektu Every Human Being, ktorý pátra po civilistoch v ruských väzniciach.

Lehoty neexistujú, odvolať sa nemožno

Ak je vznesené obvinenie, obvinený začína právne existovať a má práva. Ak je vojnový zajatec, možno ho vymeniť. Zadržaní civilisti však často sedia v ruských väzniciach bez obhajoby, bez obvinenia a bez súdu. Existujú vo vnútri ruského väzenského systému, ale oficiálne zavretí nie sú. Podľa advokátky Marijy Ejsmontovej vo väčšine prípadov, o ktorých vie, ukrajinských vojnových zajatcov a civilistov držia oddelene od ostatných väzňov. V prípadoch, keď je dotyčný oficiálne obvinený zo zločinu, hlavne z terorizmu, ruský systém priznáva právo na obhajcu. Ale k tým, ktorí sú vo väzbe bez obvinenia, advokáti fakticky nemajú prístup. Dokonca aj keď ministerstvo obrany potvrdilo, že "zadržaný za odpor k špeciálnej operácii" sa nachádza na území Ruska, vojaci odmietajú do ukončenia preverovacích opatrení uviesť miesto, kde je väznený, a pustiť k nemu advokáta. Lehoty pre "opatrenia" neexistujú, odvolať sa nemožno.

Kolóna ruských vojakov sa stiahla z Mychajlo-Kocjubynského 31. marca 2022. Ukrajinci začali zhromažďovať telá mŕtvych. Mykyta medzi nimi nebol. Jeho rodina bola presvedčená o tom, že prežil, ale netušia, čo sa s ním stalo. Hneď po oslobodení po ňom začali pátrať. Posielali listy cez väzenskú službu, dokým nedostali odpoveď z väzobnej väznice v Belgorode, že Mykyta je tam. Išiel za ním advokát, ale vo väznici mu povedali, že taký človek u nich nie je. Oslovení advokáti nedokázali uviesť jediný úspešný príklad, kedy sa im podarilo stretnúť sa so zajatým Ukrajincom. BBC vie o jedinom prípade, kedy sa zadržaného Ukrajinca podarilo vypátrať pomocou väzenskej služby a potvrdiť, že je vo väzení. Jeho ďalší osud však nie je známy.

Ukrajinskí ochrancovia ľudských práv pripúšťajú, že najviac informácií získavajú od oslobodených alebo vymenených zajatcov. V rámci výmen zajatcov počas vojny sa na Ukrajinu vrátilo viac než 140 civilistov, uvádza ombudsman Dmytro Lubinec. Koľko je v Rusku väznených ľudí, sa presne nevie. Posledná veľká výmena zajatcov sa odohrala 3. januára, kedy sa na Ukrajinu vrátilo šesť civilistov.