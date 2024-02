Slováci uviazli v Londýne! Zúfalý plač dieťaťa a prosby cestúcich: Nečinne sa prizerali na odchádzajúce lietadlo

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Skutočne nepríjemnú skúsenosť má za sebou desiatka Slovákov, ktorá mala cestovať v štvrtok 15.2. 2024 z Londýna do Bratislavy z letiska Stansted. Na letisko sa pokúsili dopraviť vlakom Stansted Express, ktorý zo stanice odchádzal každých 15 minút. Celý natešený už sedeli o 8:22 vo vlaku a dúfali, že sa im podarí približne o 9 ráno dostať na letisko. Potom by im ostávali dve hodiny, aby nastúpili na palubu lietadla.

archívne video

Lietadlo hasiace požiar v Chorvátsku (Zdroj: Foto: Tip od čiateľa)

Všetko sa však razom zmenilo. Vlak len pár minút od stanice ohlásil komplikácia a poprosil cestujúcich o strpenie. ”Mysleli sme si, že to bude na pár minút. Ani na chvíľu nám nenapadlo, že vlak bude meškať viac ako hodinu a pol,” poznamenal pre topky.sk Matúš, ktorý mal byť jedným z cestujúcich. Vlak totiž dorazil na letiskovú stanicu až približne o 10:35. Ostávalo im tak približne 25 minút do odletu. Zmierený s tým, že to pravdepodobne nestihnú, sa pokúsili behom dostať ku Gatu. ”Celý personál letiska na kontrolách bol zhovievaví a robili všetko preto, aby sme sa ku lietadlu dostali čím skôr. Ani to však nepomohlo,” dodal Matúš

Ku správnemu Gatu sa totiž dostali len 10 minút pred odletom lietadla, kedy už bol uzavretý. Na mieste sa po ich príchode už nachádzala zúfalá rodina s dvomi deťmi, ktoré plakali, že sa nedostanú domov. Okrem nich tam však boli aj ďalšie zúfalé páry či rodiny, ktoré ich prosili, aby sa aspoň pokúsili zavolať pilotovi, že tam lietadlo ešte stojí. Ani to ich však neobmäkčilo a tak museli všetci opustiť priestor sledujúc, ako im ich lietadlo uniká pred očami.

Nasledovala neikoľkominútová cesta späť z obrovského letiska až k informáciám spoločnosti, od ktorej mali letenky. Tam nastal ďalší problém. ”Keďže sme lietadlo zmeškali my, nemali sme žiadny nárok na náhradné letenky. Museli sme si zaplatiť ich prebukovanie čo bolo 100 libier za jedného. My sme ešte našťastie stihli aspoň večerný let o 18:15 do Viedne. Všetci, ktorí čakali za nami, však už nemali možnosť cestovať v ten deň. Najbližší let do Bratislavy či Viedne šiel až na druhý deň. Za nami bolo ešte aspoň 10 ľudí, pred nami minimálne 10-15 ďalších. Naozaj nás bolo veľa, čo sme ho zmeškali,” skonštatovala pre topky.sk Simona.

Zároveňs a rozhodla všetkých varovať, aby si radšej privstali. ”Mysleli sme si, že byť na letisku dve hodiny pred odletom úplne stačí, žiaľ, mýlili sme sa. Nabudúce budeme rozhodne cestovať skôr najmä ak je letisko od mesta vzdialené asi hodinu vlakom. Radšej si počkať na letisku v reštaurácií, ako sa biť hlavou, že ste lietadlo nestihli,” uzavrela Simona.