ALARMUJÚCA situácia pod Tatrami: Intenzívne lejaky spôsobujú obrovské problémy! Meteorológovia varujú

(Zdroj: jasna.sk)

VYSOKÉ TATRY - Od polnoci prechádza cez naše územie zmena počasia, ktorá so sebou priniesla najmä intenzívne zrážky. Najhoršia situácia je v súčasnosti pod Tatrami, kde spadli desiatky centimetrov zrážok. Tie však neboli snehové, ale kvapalné. Na zjazdovkách to preto vyzerá, akoby bolo už po sezóne.

Víkend im absolútne nepraje. Reč je o lyžiaroch, ktorí sa rozhodli voľné dni stráviť na horách. V sobotu sme totiž na mnohých miestach zažili najteplejší deň v roku. Veľká zmena však prišla v sobotu večer, kedy začalo na viacerých miestach pršať. Najhoršia situácia je v súčasnosti v Demänovskej Doline, konkrétne v Jasnej, kde od polnoci spadlo už vyše 60 milimetrov zrážok. Niektorí by sa potešili, no nešlo o snehové zrážky. Pri pohľade na obľúbenú zjazdovku sa však tisnú slzy do očí - sneh okrem zjazdovky nie je nikde a na rovných plochách sa tvoria obrovské kaluže. Na horách to vyzerá tak, akoby už bolo doslova po sezóne.

(Zdroj: jasna.sk)

(Zdroj: jasna.sk)

Podľa portálu imeteo.sk však to najhoršie ešte príde. Podľa ich slov sa očakáva, že do polnoci padne ďalších asi 80 milimetrov zrážok. Celkovo by tak malo padnúť zhruba 140 milimetrov zrážok za 24 hodín. V súčasnosti sneží len na Chopku, hranica sneženia tak leží vysoko. Pri pohľade na live vysielanie kamier však vidieť viacerých odvážlivcov, ktorí lyžujú aj v tomto nepriaznivom počasí. A to ako na Lúčkach, ale aj Záhradkách či Bielej Púti. Tohtoročná zima prevádzkovateľom zjazdoviek nepraje a nebyť umelého snehu, je možné, že by už boli mnohé zatvorené. V sobotu totiž na mnohých miestach vystúpila teplota nad 15 stupňov Celzia.

(Zdroj: jasna.sk)

Meteorológovia vzhľadom na vývoj počasia očakávajú, že začnú prudko stúpať vodné toky. Intenzívne lejaky však môžu spôsobovať aj väčšie problémy, ako sú napríklad zosuvy pôdy. K jednému incidentu dnes došlo už na Donovaloch, kedy zosuv pôdy zasypal jednu stranu cesty. najhoršia situácia je v súčasnosti v Podsuchej pri Revúcej, kde dosiahol vodný tok už 3. stupeň povodňovej aktivity.

(Zdroj: SHMÚ)

(Zdroj: SHMÚ)

(Zdroj: SHMÚ)

Platia viaceré výstrahy

Výstraha druhého stupňa pred dažďom platí v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Prvý stupeň vydali meteorológovia vo väčšine okresov Banskobystrického, Trenčianskeho i Košického kraja. Rovnako aj v okresoch Poprad, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Varujú tiež pred povodňami. V okrese Sobrance platí tretí stupeň výstrahy. Výstrahu druhého stupňa vydal SHMÚ v okresoch Michalovce, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Trebišov bez Rožňavy. Prvý stupeň zasa v okresoch Prievidza, Žiar nad Hronom, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica. Povodeň sa môže vyskytnúť i v okresoch Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Snina, Sobrance, Humenné, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Martin, Turčianske Teplice či Žilina - Rajčanka.