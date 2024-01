Smer má záujem, aby sa na aktuálnej schôdzi rokovalo štandardne, tvrdí Richter

Ján Richter (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Koaličný Smer-SD má záujem, aby sa na aktuálnej schôdzi Národnej rady SR rokovalo štandardne, od 9.00 do 19.00 h. V stredu to uviedol predseda poslaneckého klubu Ján Richter.

"Boli by sme radi, keby táto schôdza štandardizovala pomery v národnej rade," vyhlásil Richter. Chcel by tak, aby poslanci prerokovali všetky body programu vrátane tých presunutých z decembra a ukončili aktuálnu schôdzu bez potreby odkladania zákonov na ďalšiu schôdzu. To, ako sa postaví koalícia k rozprave k novele Trestného zákona v druhom čítaní, záleží podľa predsedu klubu od správania opozičných poslancov. "Do akej miery chcú pokračovať v čítaní telefónnych zoznamov a nezmyselnom predlžovaní," podotkol s tým, že rokovanie parlamentu je súčasťou prezidentskej kampane.

Zatiaľ neavizuje nočné rokovania. Pripomenul, že zmeny môžu navrhnúť tri poslanecké kluby. Poslanci Smeru podporia podľa Richtera všetkých päť predložených návrhov na skrátené legislatívne konania. "Viaceré sú tu preto, lebo ideme opravovať to, čo pokazili, pobabrali naši predchodcovia," poznamenal. Ako dodal, niektoré zákony sú nevykonateľné alebo potrebujú zmeny. Zdôraznil najmä potrebu upraviť stavebnú legislatívu.