Nečakaný víťaz prezidentských volieb! TOTO povedal prieskum, výsledky budú naozaj tesné

BRATISLAVA – Rok 2024 sa bude, rovnako, ako ten minulý, niesť v znamení volieb. Aj keď sme pred štvrťrokom rozhodli o tom, v akej zostave zasadne naša vláda, v tomto roku budeme rozhodovať ako o našich reprezentantoch na pôde Európskeho parlamentu (EP), tak aj o hlave nášho štátu. S blížiacim sa marcovým termínom prvého kola prezidentských volieb sa tak dostávame do obdobia tuhých predvolebných súbojov. Tento človek by sa stal hlavou štátu v prípade, ak by sa voľby konali v polovici januára.

K volebným urnám by v marci dorazilo 77,9% respondentov prieskumu Agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane. Ďalších 13% o svojej účasti nerozhodlo a len 7% by sa k voľbám určite nedostavilo.

Z volebného výsledku by sa tak najviac mohol tešiť súčasný predseda koaličného Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorý by dosiahol výsledok 40,6% hlasov voličov. Na druhom mieste prvého kola by sa umiestnil Ivan Korčok, ktorému by svoju dôveru odovzdalo 37,7% voličov. Na treťom mieste by napokon skončil Štefan Harabin so ziskom 8% všetkých hlasov.

Medzi voličmi s najvyšším dosiahnutým vzdelaním ZŠ/ Učňovské (bez maturity) by zvíťazil Peter Pellegrini so ziskom 54%. U stredoškolsky vzdelaných ľudí by zvíťazil Ivan Korčok so ziskom 37% a u voličov s vysokoškolských vzdelaním by taktiež víťazstvo uchmatol Ivan Korčok so ziskom viac, ako polovice hlasov (56%).

Parlamentné voľby by vyhral Smer, KDH raketovo rastie

Pokiaľ by sa voľby do Národnej rady SR (NR SR) konali budúci víkend, neochvejným víťazom by sa stala strana Smer-SD so ziskom 22,1% voličov, 19,9% by inkasovalo Progresívne Slovensko a na treťom mieste by skončil Hlas so ziskom 14,3%.

Po raketovom náraste o takmer 2 percentá od posledného prieskumu by sa na 4. mieste umiestnilo KDH, ktorému by svoj hlas odovzdalo 8,7% voličov. Bránami parlamentu by ovlások prekĺzla aj Matovičova koalícia SLOVENSKO, Kresťanský únia a Za ľudí, ktorí by spolu získali 7 potrebných percent. Do parlamentných kresiel by zasadli aj poslanci SaS (6%), SNS (5,4%) a Republiky (5,3%).

