O prezidentské kreslo chcú zabojovať títo kandidáti: Poznáme mená zatiaľ šiestich záujemcov

BRATISLAVA - O prezidentské kreslo chcú zabojovať zatiaľ šiesti kandidáti. Sú nimi Ivan Korčok, Peter Pellegrini, Andrej Danko, Krisztián Forró, Milan Náhlik a Štefan Harabin. Potvrdili to z odboru komunikácie Kancelárie Národnej rady (NR) SR. Záujemcovia musia svoje kandidatúry odovzdať do 30. januára do polnoci. Pellegrini podal kandidatúru na základe podpisov od poslancov NR SR, zvyšní záujemcovia získali podpisy od občanov.