Staňte sa SOMELIÉROM na jeden večer. Máme pre vás návod, ako a čím prekvapiť blízkych.

Wine Door Club (Zdroj: Wine Door Club)

Okrem vín nezabudnite aj na prípravu ostatného



V prvom rade sa na túto udalosť pripravte a premyslite si, koho by ste na degustáciu vín chceli pozvať. Pri pozvaných sa riaďte heslom „menej je niekedy viac,“ ideálne sa totiž víno degustuje a porovnáva medzi štyrmi až piatimi ľuďmi, aby ste v pokoji stihli predebatovať všetky chute a vnemy. Nachystajte si vína a vhodné poháre, ideálne je, ak budete mať sadu viacerých typov, každé víno je servírované do pohára iného tvaru - na šumivé potrebujete pohár tvaru flauta, na biele užší pohár s menším objemom a na červené zasa pohár s väčším objemom, teda kalichom. No nezabudnite ani na také veci ako vypľúvatko či návleky na fľaše, v prípade, že by ste sa rozhodli aj pre slepú degustáciu, aby ste už počas samotného degustovania nemuseli odbiehať. Ideálne

Dbajte na výber kvalitných vín



Aké vína vybrať a v akej postupnosti ich servírovať? Vyberajte vína v špecializovanom obchode, alebo vo vinotéke, kde vám poradia. Prípadne oslovte slovenskú službu Wine Door Club, ktorá je na vína ako stvorená. Overení odborníci vám poradia, s ktorými vínami zabodujete, navyše, prostredníctvvom tejto služby si môžete objednať donášku kvalitných vín až domov, a to na pravidelnej báze, ktorú si zvolíte podľa vašich preferencií. Degustáciu odštartujte typickými reprezentantmi svojich odrôd, prípadne štýlov. V prvom kole degustácie zvoľte vína suché, polosuché, polosladké a sladké. V druhom kole zaraďte červené vína, potom šumivé a neskôr môžete miešať jednotlivé štýly pre väčšiu rozmanitosť.

To najdôležitejšie pre víno



Najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje prezentáciu samotných vín je ich správna teplota a osvetlenie, pri ktorom sú servírované. ,,Prílíš nízka teplota blokuje aromatiku vín a tie pôsobia neutrálnejšie a jednoduchšie. Pri vínach s vyzrievaním v drevených sudoch vystupujú tieto tóny do popredia a pôsobia neharmonicky. V chuti je to ako s ľadovými nápojmi – osviežia vás, ale chuť veľmi nevnímate. Naopak, príliš vysoká teplota zvýrazňuje prchavé látky, aromatiku, ale aj vnemy alkoholu, kedy vo vôni vína cítiť pichľavé a v chuti zasa škrabľavé tóny,“ vysvetľuje enológ Wine Door Club Miroslav Fondrk.

Na rad prichádza degustácia v tomto poradí



Ako jednoducho vysvetliť postup degustácie vín svojim príbuzným, ktorí s ňou nemajú skúsenosti? Miroslav Fondrk, ktorý má s degustáciami bohaté skúsenosti, odporúča postupovať podľa týchto štyroch krokov, s ktorými to zvládnete doma aj vy:



1. „Najprv si prezrieme farbu, ktorá vie prezradiť vek, naznačiť odrodu, z ktorej je víno vyrobené aj spôsob výroby – skúmame ju ideálne naproti bielemu pozadiu, od stredu kalichu ku okrajom.“

2. „Víno ovoniame najprv bez pohybu pohárom. Ucítime najdominantnejšie vône a následne s pohárom zakrúžime a privoniame znova, uvoľnia sa aj menej výrazné aromatické látky.“

3. „Do úst dáme len také množstvo vína, aby sme sa zvládli cez neho tzv. nadýchnuť (precediť vzduch medzi zubami bez toho, aby nám víno z úst vytieklo) a pováľame ho v celej ústnej dutine. Tým sa zohreje na našu teplotu a všetky chute budú uvoľnené. Následne víno vypľujeme a vnímame chute (kyslosť, sladkosť, hrejivosť – alkohol, zvieravosť – triesloviny, slanosť – mineralita).“

4. „Postup zopakujeme a môžeme prehltnúť malé množstvo vína, čím zistíme dĺžku dochuti – ako dlho jeho chuťový vnem doznieva.“

Ak vás degustácia vín nadchla a chceli by ste sa tomuto koníčku hlbšie venovať, možností je viac než dosť. Vybrať si môžete spomedzi formálnejších kurzov, ktoré ponúkajú rôzne stupne detailnosti degustácií vín, alebo môžete skúsiť odľahčené zábavnejšie alternatívy. Na trhu existuje aj veľa kníh o degustovaní a vínach všeobecne, vzdelávať sa môžete teda aj sami doma. A čo radí odborník? „Ochutnávať, ochutnávať a ešte raz raz ochutnávať. Samozrejme, ochutnávať neznamená piť. Ak máte skutočný záujem venovať sa tematike vín a degustácii, najpodstatnejšie je pre vás samotné ochutnávanie a spoznávanie chutí. Navštevujte vinárov a absolvujte ochutnávky, kde vám vysvetlia, čo sa podáva, kde a ako to bolo vyrobené. Alebo trénujte doma, napríklad so službou Wine Door Club,“ vysvetľuje enológ Miroslav Fondrk.

Advertoriál pripravený v spolupráci so službou Wine Door Club.