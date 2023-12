Kvalitné darčeky nemusia stáť majland. Máme pre vás TIPY, s ktorými potešíte aj náročných.

Máme pre vás niekoľko darčekových tipov aj pre náročnejších. (Zdroj: Lindt)

Pri všetkých povinnostiam často zabúdame, že Vianoce sú predovšetkým sviatky pokoja a lásky. Je to síce klišé, no nejde ani tak o to, aký veľký či drahý darček darujeme, ale o to, koľko pozornosti a lásky doň vkladáme.

Mnohí z nás by svojich blízkych potešili niečím pekným a kvalitným, no práve tu sa črtá otázka, či sa dá kúpiť niečo kvalitné a zároveň cenovo dostupné. Verte, že dá. Máme pre vás niekoľko tipov na darčeky, ktoré potešia vašich blízkych a nezaťažia peňaženku. A ako bonus, za ich kvalitu sa nebudete musieť hanbiť, práve naopak.

Ručne vyrobené darčeky, do ktorých ste vložili kúsok seba



Ak patríte medzi zručnejších, vytvorte vlastnoručné darčeky, ktoré majú ďaleko väčšiu hodnotu ako tie kúpené. Internet je plný video návodov a postupov na tie najrozličnejšie predmety. Aj menej zdatní dokážu vyrobiť napríklad voskové sviečky, obrazy z liatych farieb, bylinkové vankúšiky, ozdoby na stromček, cukrovinky či ďalšie iné milé, no najmä menej nákladné darčeky. Môžete vyrobiť aj jedlé darčeky, napríklad stromček s čokoládových bonbónov, alebo napečené perníky v peknom balení.

Ak vám ručné práce nie sú úplne vzdialené, kvalitné darčeky môžete aj vyrobiť. (Zdroj: Getty Images/Liudmila Chernetska)

Istota, s ktorou neklamete ani tých najnáročnejších



Viete, akým darčekom zaručene nikoho nesklamete? Predsa kvalitnou čokoládou. Tá nikdy nevyjde z módy. Čokoláda v rôznych podobách je jedným z tých univerzálnych darčekov, ktorý poteší väčšinu ľudí bez ohľadu na ich vkus či preferencie. Nevyberajte bezhlavo, siahnite po vyššom štandarde. Napríklad taká čokoláda od značky Lindt je prvotriednou kvalitou. Ide o najjemnejšiu čokoládu, akú ste kde kedy jedli. Značka Lindt ako jedna z mála výrobcov vyrába čokoládu od samotných kakaových bôbov až po tabuľky v obchodoch. Počas Vianoc nájdete v ich novootvorenom obchode v Eurovei alebo aj na ich e-shope množstvo produktov a darčekových balení, ktoré zaručene potešia aj tých najnáročnejších.

Čokoláda, navyše kvalitná a lahodná, ako je Lindt, nikdy nesklame. (Zdroj: Lindt )

Personalizované darčeky pre tých, ktorých dobre poznáte



Krásne spomienky by sme mali uchovávať. A tie najkrajšie dokumentovať. Nato sú určené fotoknihy, kalendáre či iné predmety s fotkami. Alebo len klasické fotky v pekných albumoch. Tieto predmety doma nikdy nezapadnú prachom. Ak hľadáte niečo ešte viac osobnejšie, fotky môžete darovať aj vo forme príveskov, či už ako obrázok alebo vygravírovaná podobizeň do rôznych materiálov.

Fotoalbumy či fotoknihy potešia najmä najbližších. (Zdroj: Getty Images/Olga Ihnatsyeva)

Pre aktívnych športovcov



Športy sú zvyčajne drahším koníčkom, no neznamená to, že svojich blízkych musíte obdarovať niečím veľkým. Darovať im môžete aj drobnosti, ktoré nevyhnutne potrebujú. Posilňovacie gumy sa isto zídu fitness nadšencom, tenisové loptičky zasa potešia tenistov, podložka na cvičenie urobí radosť jogínom. Pokiaľ sa neviete úplne trafiť do vkusu, športovcov poteší napríklad aj taška či vrecko na športové potreby, alebo vstupenka na športové podujatie.

Starostlivosť o telo i dušu



Oddych pre telo a myseľ nemusí byť vždy len vo wellness centre plnom ľudí. Pokoj a ticho sa dá dopriať aj doma, kde sa cítime najlepšie. Každý občas potrebuje vypnúť, preto podarovať môžete aj veci na „domáci wellnes.“ Veľmi obľúbené sú aróma difuzéry, ktoré krásne prevoňajú byt a navodia upokojujúcu atmosféru. Pánov potešíte kvalitnou kozmetikou. Myslite na to, čo majú radi. Ak dotyčný nosí bradu, darujte mu kozmetický rad na starostlivosť o bradu. V prípade, že obdarúvate muža, ktorý veľa cestuje, kúpte preňho vôňu do auta. Staršie vekové kategórie potešia aj deky z príjemných materiálov či hrejivé vankúšik.

