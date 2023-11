Na Slovensku pribudne nový fastfood: Ponúka nielen hamburgery, pre TÚTO lahôdku ho ľudia vyhľadávajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Odkedy by mohol nový fastfood otvoriť u nás svoje brány, ešte nie je známe, isté je však to, že spoločnosť Monterock International získala povolenie na prevádzkovanie reštaurácií Five Guys v strednej a východnej Európe. Uzavrela dohodu na otvorenie prevádzok Five Guys v piatich krajinách v našom regióne. Na Slovensku by sa mohol objaviť na budúci rok.