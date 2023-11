Roman (†15) zomrel po skoku zo strechy! Hrozivé slová jeho otca: V škole sa mali diať strašné veci

(Zdroj: Getty Images)

Slová otca mŕtveho chlapca priniesol Nový čas. Roman ( 47) tvrdí, že jeho syn bol v škole šikanovaný. V tejto súvislosti už podal aj trestné oznámenie, polícia vedie vyšetrovanie pre trestný čin usmrtenia. K nešťastiu došlo v pondelok. „To, že Roman, ale aj iné deti, z ktorých niektoré už zo školy odišli, boli, respektíve sú šikanované, je v škole tichým tajomstvom. Riaditeľ školy o tom vie,“ povedal pre denník. Syn mu mal o šikane hovoriť, dopúšťať sa jej mali dievčatá. Šikanovať ho mali slovne rôznymi urážkami či narážkami na jeho výzor, vlasy, oblečenie, dokonca školskú výbavu. Neostalo však len pri tom. Ak mal niečo „lepšie“ ako spolužiaci, zničili mu to. Šikana sa mala okrem toho diať aj v online priestore na sociálnych sieťach.

Keď sa však nešťastný otec ozval s tým, že sa mu to nepáči, nemalo to mať v škole takmer žiaden ohlas. Od riaditeľa chce preto teraz vyvodenie zodpovednosti a abdikáciu. „Hoci aj Romanko mal svoje muchy, tak ako každý z nás, nezaslúžil si takéto zaobchádzanie. Kompetentní mali zasiahnuť, nie prizerať sa,“ povedal.

„Klincom do rakvy bola podľa mňa udalosť, ktorá sa odohrala len pred niekoľkými dňami, keď ho kamarát pozval na oslavu, na ktorej však mali byť aj dievčatá, ktoré ho šikanovali. Tieto sa proti tomu, že tam má byť aj Roman, vyhranili. Kamarát, ktorý ho pozval, to nezvládol a zhodil to na neho, že on bol tým, kto na tú oslavu chce ísť. Šikanovali ho aj prostredníctvom správ cez Messenger na jednej zo sociálnych sietí. Telefón má v rukách polícia, pričom tá sa tým bude ďalej zaoberať,“ opísal.

Otec priznal, že jeho syn trpel depresiami, navštevoval psychiatra a bral aj lieky. Opisuje ho ako veľmi talentovaného a šikovného chlapca. Doma zvládal nielen typicky mužské práce, ale aj tie ženské ako varenie či pečenie.