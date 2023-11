Pripravte sa, bankovky a mince idú z módy! Nový typ platby je tu už o dva roky: Eurozóna sa chystá na digitálne euro

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Plné peňaženky bankoviek a mincí sa možno už čoskoro stanú minulosťou. Do obehu by onedlho mal prísť nový spôsob platby. Plány Európskej centrálnej banky (ECB) hovoria o dvojročnom termíne. Nový typ platby by mal byť rýchly, bezpečný aj praktický.

Zatiaľ čo v zahraničí sa stal už štandardom, v eurozóne si budeme musieť ešte len zvykať. Reč je o novej forme obeživa, ktorú by sme mohli začať používať už o dva roky. Namiesto papierových bankoviek a kovových mincí si tak svoje peniaze budeme presúvať rovno z mobilu do mobilu.

Nebude však náhradou hotovosti. Rovnako, ako tomu bolo s príchodom kontaktných či bezkontaktných platieb kartami, aj táto novinka bude len ďalšou formou možnosti platby. „Digitálna verzia eura by mala byť zavedená ako nový moderný alternatívny platobný prostriedok v eurozóne, ktorý by mal dopĺňať najmä používanie hotovosti – je to taký ‚updatované obeživo‘ na obraz dnešnej doby,“ povedal pre Topky finančný analytik 365.banky Tomáš Boháček.

Dodáva, že vzhľadom na aktuálnu fázu vývoja je rok 2025 realistickým časovým scenárom na zavedenie nového systému ako v celej eurozóne, tak aj na Slovensku.

Prevody budú rýchlejšie a jednoduchšie!

Adaptácia by mala byť podľa analytika postupná. „V prvej fáze bude digitálne euro dostupné len pre určité platby, postupne by sa malo rozšíriť o ďalšie bežné možnosti, ako sú napríklad platobné terminály v obchodoch,“ vysvetlil Boháček. Keď nový spôsob platieb v spoločnosti stabilizuje, bude digitálne euro vyrovnané platbám kartou či cez internet. „Hlavným rozdielom bude, že užívateľ nebude prechádzať na platobnú bránu. To zrýchli a zjednoduší nielen prevod peňazí pri platbe v obchodoch, či v zahraničí, ale aj pri platbách medzi užívateľmi navzájom,“ dodáva analytik.

Podľa analytika by sme si mali na nový spôsob platieb zvyknúť pomerne rýchlo aj na Slovensku. „Ľudia sú totiž už zvyknutí na bezkontaktné platby mobilom a inými elektronickými prostriedkami. V takomto type platieb patrí Slovensko medzi európskych lídrov v miere ich využívania, keďže približne každá ôsma platba je bezkontaktná a tento spôsob platieb bol na domácom trhu poskytovaný ako na jednom z prvých v eurozóne. Digitálne euro bude pravdepodobne vnímané ako prirodzené rozšírenie platobných možností,“ vysvetlil.

Bude digitálne euro bezpečné?

Výhody pri platbe „digitálnym eurom“ podľa analytika prevyšujú nevýhody. Ako pri každom prechode na digitálne technológie aj tu však vystáva otázka kybernetickej bezpečnosti. „Nevýhodou, aspoň v počiatočných štádiách zavádzania, je aj možný spoločenský odpor, kedy môže byť reputácia takejto digitálnej meny poškodzovaná obavami ohľadom mapovania transakcií,“ objasnil.

V spoločnosti panujú obavy, že cieľom zavedenia nového spôsobu platby je zbavenie sa hotovosti. Túto teóriu totiž už roky vedú dezinformačné prúdy ako na Slovensku, tak aj vo svete. Podľa analytika sa však nemáme čoho obávať. „Hypotetická možnosť úplného nahradenia hotovosti, hoci nie je cieľom digitálneho eura, by podľa môjho názoru mohla trvať aj desaťročia, vzhľadom na obavy o anonymitu platieb, ktorú poskytuje štandardná hotovosť, ale aj z pohľadu zákonnej definície platidla. Jeho popularita však bude veľmi pravdepodobne narastať,“ vysvetlil.