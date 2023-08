Smer si zorganizoval vlastné oslavy SNP: Ľudia skandovali Ficovo meno! Výzva najvyšším ústavným činiteľom

(Zdroj: TASR / Jozef Poliak )

Predstavitelia strany SMER – SSD si v spolupráci so Zväzom protifašistických bojovníkov dnes pripomenuli 79. výročie Slovenského národného povstania (SNP) vo Zvolene.

Na podujatí sa zúčastnil bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Českého zväzu bojovníkov za slobodu plukovník Jaroslav Vodička, predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Michal Kotian, ale aj zástupcovia veľvyslanectiev Maďarska, Kuby, USA a Kazachstanu na Slovensku, primátor Zvolena Vladimír Maňka, primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko, poslanci Národnej rady SR a

predstavitelia strany SMER – slovenská sociálna demokracia.

Predseda strany Robert Fico pri tejto príležitosti pred niekoľko tisíc zúčastnenými na úvod uviedol, že takéto spomienky si pripomínať má význam vtedy, ak sa posolstvo pretavuje do odkazov do budúcnosti. Spomenul, že najvyšší ústavní činitelia majú strach stretnúť sa s občanmi a v pondelok si zorganizovali vlastný galavečer. Boli tam ľudia rovnakého razenia, to sú ľudia, ktorí milujú vojnu, vojnoví štváči. Ďalej takí, ktorí prehlbujú nezmyselnú rusofóbiu, ale aj tí, ktorí nemo akceptujú príznaky novodobého nacizmu.

(Zdroj: TASR / Jozef Poliak )

„Ako je možné, že v západných médiách sa otvorene hovorí o tom, že v radoch ukrajinskej armády sú čistí fašisti? Zoberte si pluk z Azova, ktorý je fašistický pluk. Na Slovensku je povedané, že banderovci a takíto všelijakí, ktorí bojujú, sú iba nejakí uliční bitkári na okraji spoločnosti, ja som ale ešte nevidel uličného bitkára so samopalom a s delom,“ uvádza predseda SMERu. R. Fico vyzval najvyšších ústavných činiteľov, aby používanie nacistických symbolov na Slovensku jasne odcudzovali. Pripomenul tiež, že SNP parí celému národu a my nemôžeme dovoliť, aby niekto pľul na hroby našich dedov.

Dodal, že pokiaľ sa niekto bojí vlastného národa, ako najvyšší predstavitelia nášho štátu, dostane jasnú odpoveď 30. septembra.

S príhovormi sa vystriedali na pódiu zástupcovia Zväzu slovenských protifašistických bojovníkov a viacerí členovia predsedníctva Smeru-SD. Krátko pred kladením vencov k pamätníku SNP sa pred účastníkov pietneho aktu snažila dostať žena s ukrajinskou zástavou, strážna služba ju z miesta odviedla. Krátko po tom sa odohral aj konflikt medzi novinármi a účastníkmi zhromaždenia, kedy sa fotografom snažili vytrhnúť z rúk fotoaparáty.

Na snímke žena sa pokúsila pred kladením vencov k Pamätníku Slovenského národného povstania (SNP) vo Zvolene rozprestrieť na mieste ukrajinskú vlajku, z miesta ju ale odviedla ochranka. Oslavy 79. výročia SNP vo Zvolene, organizovala strana SMER-SD a Zväz slovenských protifašistických bojovníkov. (Zdroj: TASR / Jozef Poliak)