Tisíckam domácností hrozia kvôli predraženým hypotékam existenčné problémy: Smer má riešenie, solidárne musia byť aj banky!

ss (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Státisíce ľudí čaká v nasledujúcich mesiacoch nepríjemné prekvapenie. Po ukončení fixácie im totiž môže vyskočiť splátka hypotéky aj o stovky eur, čo niektorým môže spôsobiť existenčné problémy. Úroky z úverov na bývanie totiž prudko stúpli v reakcii na zvyšovanie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky.

Výsledkom je tak hrozba výrazného predraženia splátok až pre viac ako 400 tisíc ľudí, ktorým v nasledujúcom období končí fixácia ich hypotekárneho úveru. Keď totiž pred piatimi rokmi brali hypotéku s úrokom napríklad 1 % ročne, nový úrok môže stúpnuť až na 4 až 6 %. Už v súčasnosti totiž úročenie hypoték prevyšuje 4 %. A to centrálna banka v júli opäť zdvihla základné sadzby a zrejme bude v ich zvyšovaní pokračovať.

Link na interaktívny graf: https://datawrapper.dwcdn.net/zeSJg/1/ (Zdroj: https://datawrapper.dwcdn.net/zeSJg/1/)

V konečnom dôsledku tak mesačná splátka hypotéky tisíckam ľudí môže stúpnuť napríklad z 500 eur až na 800 eur. Prepočítať si to môže jednoducho každý aj na tejto kalkulačke, ktorú uverejnila strana Smer. Pri priemernej mzde v slovenskom hospodárstve na úrovni len niečo vyše 1300 eur mesačne to tak môže byť pre ľudí likvidačné.

Štát by mal preto na vzniknutú situáciu urgentne reagovať a ľuďom, ktorí sa takto môžu dostať do komplikácií, pomôcť. Ideálnym riešením je podľa strany Smer opätovné zavedenie štátnej bonifikácie úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch. Na rozdiel od predošlej verzie, ktorú rovnako zaviedla vláda Smeru ešte v roku 2007, by tentokrát pomoc nemala byť ohraničená vekom.

Smer chce pritom čím skôr po parlamentných voľbách presadiť model podobný tomu, ktorý fungoval pri pôvodnej bonifikácii. Štát by teda úroky bonifikoval do výšky 2 % a banky by museli prispieť jednopercentnou bonifikáciou. Nové fixácie hypoték by sa takto mohli oproti sadzobníkovým úrokom znížiť až o tri percentuálne body. Namiesto 5-percentného úroku by tak nová fixácia vďaka bonifikácii bola iba s 2-percentným úrokom. Ľudia by tak zvyšovanie sadzieb vedeli oveľa lepšie zvládať.

Štátna bonifikácia úrokových sadzieb by mala výrazne pomôcť. (Zdroj: Getty Images/fizkes)

Banky musia byť solidárne a o zisky sa podeliť!

Podľa Smeru s tým banky nemôžu mať žiaden problém. Ich čistý zisk totiž za minulý rok dosiahol približne 1 miliardu eur a rekordné zisky vykazujú aj v tomto roku. Za prvý polrok tohto roku to totiž bolo rekordných vyše 560 miliónov eur. Navyše, rozpadnutá bývalá vláda zrušila bankový odvod vo výške približne 400 miliónov eur, ktorý mohol byť dnes práve na kompenzácie úrokov použitý. Jeho znovuzavedenie je preto podľa Smeru legitímne: „Pri takto rapídnych navýšeniach splátok existuje morálne právo opäť zaviesť solidárny bankový odvod.“

Riešením situácie státisícov ohrozených ľudí však môže byť tiež okamžitá pomoc zo strany štátu, ktorý by banky zaviazal zvýšené úrokové sadzby jednoducho kompenzovať ich znížením o 1 percentuálny bod, čo by predstavovalo približnú výšku zrušeného bankového odvodu. Podľa Smeru totiž nemôže štát nechať banky spoliehať sa na to, že ľudia budú radšej šetriť na sebe, rodine a deťoch, len aby si zachránili strechu nad hlavou: „Musí nastúpiť solidarita a zodpovednosť, aby slovenské rodiny neprišli o svoje domovy.“

Štátna bonifikácia je pritom rokmi overené opatrenie. Zaviedla ho vláda Smeru ešte v roku 2007. Odvtedy takmer 11 rokov pomáhala ľuďom dosiahnuť na vlastné bývanie. Rovnako na ňom participoval štát, ktorý prispel znížením úrokov o 2 percentuálne body a banky, ktoré pridali 1 percentuálny bod.

Výsledkom bolo výrazné sprístupnenie bývania mladým Slovákom, keďže úročenie hypoték sa razom znížilo o 3 percentuálne body. S postupným poklesom úrokových sadzieb však už tento mechanizmus nebol potrebný a v roku 2018 bol nahradený daňovým bonusom.

V súčasnosti je však situácia odlišná a horšia v tom, že nejde o nové hypotéky, ale už roky splácané hypotéky na nehnuteľnosti, v ktorých žijú tisícky rodín. Rapídne zvýšenie splátok tak ohrozuje ich samotnú existenciu. Preto by nová bonifikácia nemala byť obmedzovaná vekom, ale mala by sa vzťahovať na všetkých, ktorým sa bude v období vysokých úrokových sadzieb končiť fixácia úveru.

„Vláda musí situáciu bezodkladne riešiť, inak sa stovky tisíc ľudí ocitnú v existenčných problémoch,“ tvrdí strana Smer. Zavedenie bonifikácie tak bude jedným z prvých opatrení, ktoré v prípade účasti v budúcej vláde zavedie do praxe.

Advertoriál pripravený v spolupráci so SMER-SD.