Ďalšia nešťastná nehoda: Pri Lučenci sa auto prevrátilo do priekopy! Traja ľudia sa ťažko zranili

OKRES LUČENEC: PRI DOPRAVNEJ NEHODE SA ŤAŽKO ZRANILI TRI OSOBY Polícia v Lučenci vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa... Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Saturday, July 22, 2023

Ako ďalej uvádza, nehoda sa stala o 2.50 h ráno na ceste pri obci Vidiná smerom na Lučenec. Dodáva, že 25-ročný vodič osobného auta z doteraz nezistených príčin narazil do zvodidiel, prešiel do protismeru a zišiel do priekopy, kde sa auto viackrát prevrátilo. "Vodič a dvaja spolujazdci sa pri nehode ťažko zranili, ďalšia spolujazdkyňa je zranená ľahko," spresnila polícia.

archívne video Nebezpečná jazda na červenú a zrazený motorkár v Brne

Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici priblížilo, že prevrátené auto bolo po nehode mimo cesty. "Všetci účastníci dopravnej nehody boli v čase príchodu príslušníkov HaZZ mimo neho," podotklo. Do príchodu posádky Záchrannej zdravotnej služby poskytli záchranári ľuďom pomoc. Na mieste boli štyria príslušníci HaZZ s jedným kusom techniky. Polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví a nehoda je v štádiu vyšetrovania.