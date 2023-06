Predvolebný ťah Demokratov: Letanovská nie je druhá Šofranko, no je to poriadky hazard, varuje politológ

BRATISLAVA - Je to príjemná alternatíva oproti Eduardovi Hegerovi na čele kandidátky, no aj tak ide o mimoriadny risk. Reč je o názore politológa Radoslava Štefančíka na to, ako sa strana Demokrati rozhodla pristúpiť k tvorbe kandidátky. Expremiér sa na prvom mieste neobjaví na úkor lekárky Andrey Letanovskej. Je to však veľký risk!

Prvý človek kandidátky by mal byť ľuďom známy, no u Letanovskej je to otázne

Prekvapenie na prvom mieste kandidátky politológ Štefančík komentoval po svojom. "Hodnotím to ako dobrý krok v prípade výmeny Eduarda Hegera, no ako nie úplne rozumné rozhodnutie v prípade pani Letanovskej. Je totiž poriadny risk nominovať na čelo kandidátky političku, ktorá je pomerne neznáma. Mnoho voličov si vyberá stranu podľa lídra, ten by však mal byť voličom známy," uvažuje Štefančík, pričom do volieb ostávajú ešte tri mesiace.

Je to lepšia alternatíva? Heger si za svoj slabší kredit a neúspechy môže predovšetkým sám

Pochopiteľne nasledovala úvaha aj o tom, či tento krok bol lepšou alternatívou, ako samotný Heger na čele kandidátky. "V porovnaní s Eduardom Hegerom je to lepšia alternatíva. S Hegerom sa spája množstvo neúspechov, navyše je to človek, ktorý dlhé roky stál v tieni Igora Matoviča. Keby z neho vystúpil skôr, bol by vnímaný inak, on to však urobil až vtedy, keď to už inak nešlo," pripomína expremiérovi jeho minulé hriechy politológ.

Neprekáža mu už ani druhé miesto kandidátky vlastnej strany

Rozdielne názory sú však už pri porovnávaní s tým, keď mal Heger pred istým časom možnosť obsadiť prvé miesto na KDH, no odrazu mu je už dobré aj druhé miesto vo vlastnej strane. Štefančík však tieto porovnávania odmieta. "S KDH by som to neporovnával. V prípade rokovaní s KDH vieme len o tom, že od nich dostal ponuku. Ale nevieme, či KDH súhlasilo so zaradením na kandidátky ďalších ľudí okolo Hegera. Vôbec netušíme, či by KDH poskytlo priestor napríklad Jaroslavovi Naďovi, Jánovi Budajovi, prípadne niektorým skôr liberálnejšie orientovaným členom Demokratov. Takže porovnanie s KDH v tomto prípade neobstojí," oponuje Štefančík.

Letanovská nie je Mária Šofranko

Niektorým ľuďom pri predstavení Letanovskej ako líderky kandidátky okamžite napadla podobnosť s tým, keď Igor Matovič predstavoval čelo kandidátky v roku 2019. Vtedy ho obsadila pedagogička Mária Šofranko, pričom aj tu došlo k zmene na prvej priečke kandidátky za pomerne neznámu ženu. Odborník však pripomína, že rozdiely medzi Šofranko a Letanovskou sú značné. "Šofranko bola neznáma osoba, pričom jej čelná pozícia mala byť len čisto formálna. Tou líderskou osobnosťou bol vždy Igor Matovič. V prípade Letanovskej ide o bývalú poslankyňu a človeka, ktorý by zrejme reprezentoval stranu aj v predvolebných diskusiách," očakáva odborník. Štefančík navyše očakáva, že v prípade prekročenia 5-percentného kvóra do volieb to bude pre Demokratov veľmi tesné.