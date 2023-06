50 zamestnávateľov prichádza so stovkami pracovných príležitostí do Košíc na Kariéra EXPO

Veľtrh pracovných príležitostí Kariéra EXPO opäť mieri do metropoly východu. Podujatie sa uskutoční už 8. júna 2023 v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. Návštevníci sa môžu tešiť na približne 50 vystavovateľov, ktorí predstavia pracovné príležitosti. Nebudú chýbať ani známi spíkri a bohatý sprievodný program plný zaujímavých workshopov. Brány sú otvorené všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové a investovať čas do svojho profesionálneho rastu.

Stovky pracovných príležitostí, prednášky známych spíkrov a zaujímavé workshopy. To všetko nájdete na Kariéra EXPO v Košiciach

„Podobne ako v minulom roku, aj teraz prichádza Kariéra EXPO v Košiciach s množstvom voľných pracovných príležitostí nielen pre absolventov, ale aj pre ľudí, ktorí sa chcú kariérne posunúť a odhodlávajú sa na zmenu práce. Priestor dostane približne 50 vystavovateľov, ktorí predstavia svoje ponuky v rôznych odvetviach, napríklad v oblasti bankovníctva, manažmentu, administratívy, logistiky, dopravy, výroby a podobne,“ uviedla Katarína Tešla, manažérka komunikácie portálu Kariéra.sk.

Návštevníci si môžu nechať skontrolovať svoj životopis, odfotiť sa a vyskúšať modelový pohovor

Počas celého dňa si môžu návštevníci užívať aj bohatý sprievodný program. Stačí si so sebou priniesť životopis, ktorý je možné prekonzultovať so špecialistami. Ľudia si môžu nechať rovno zhotoviť aj profesionálnu fotografiu do životopisu, ale aj otestovať svoje osobnostné, jazykové a IT znalosti a schopnosti. Rovnako nebude chýbať možnosť vyskúšať si modelový pracovný pohovor, ktorý ich dokáže pripraviť na ten so skutočnými zamestnávateľmi.

Získajte bezplatnú vstupenku Kariéra EXPO v Košiciach

Vstup na Kariéra EXPO je bezplatný. Stačí sa zaregistrovať a následne prísť 8. júna do Spoločenského pavilónu v Košiciach. Podujatie začína o 10:00 slávnostným otvorením. Následne je pripravený program na dvoch pódiách, kde sa počas celého dňa vystriedajú ostrieľaní a skúsení spíkri. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť stretnúť sa s renomovanými odborníkmi, ktorí budú zdieľať svoje bohaté skúsenosti. Okrem toho poskytnú cenné rady pre úspešný rozvoj kariéry.

Na hlavnom pódiu sa predstavia moderátor Vladimír Voštinár, šéfkuchár Gabriel Kocák, ale aj CEO GymBeam Dalibor Cicman

Na hlavnom pódiu T-Stage svoje skúsenosti odovzdá CEO obľúbenej značky GymBeam Dalibor Cicman, ktorý sa zameria na vplyv zákazníckej skúsenosti na značku. O vrchole svojej kariéry porozpráva známy šéfkuchár Gabriel Kocák a na náhody sa zameria moderátor Vlado Voštinár. Na pódiu IT & Skills Stage budú odborníci hovoriť o slobode v práci, umelej inteligencii, manipulácii, ale aj možnosti vzdelávania v IT na východnom Slovensku. To je ale len zlomok zo všetkých prednášok, ktoré sú počas dňa pripravené.

Voľné pracovné miesta odprezentujú aj známe spoločnosti, ako napríklad Telekom, Doprastav, Kaufland, Lidl, IBM či EURES Slovensko. Nebude chýbať ani Mesto Košice, Prešovská univerzita

v Prešove, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Všetky detaily o programe, vystavovateľoch či spíkroch nájdete na oficiálnej stránke Kariéra EXPO.

