Tajomstvá budúceho premiéra: Zmena mena a ... pozrite sa na toto mladé, maturitné ucho!

KOMÁRNO - Ešte ledva vyšiel pred tvár verejnosti, už sa stáva obrovským terčom záujmu. Dokonca sa prišlo aj na jeho školácku minulosť, ktorú prežil na gymnáziu v Komárne. Nový premiér Ľudovít Ódor, ktorý zasadne do kresla už začiatkom budúceho týždňa, kedysi vyzeral aj takto! Pozrite sa na jeho fotku z maturitného tabla.

archívne video

O premiérovi úradníckej vlády Ľudovítovi Ódorovi sme sa už počas uplynulých dní dozvedeli mnohé. Niektorí možno ani netušili, že pôsobil ako viceguvernér Národnej banky Slovenska, alebo že vyštudoval magisterské štúdium matematiky a manažmentu na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Časy puberty pred vysokou školou trávil v Komárne

Málokto však už vie aj to, že Ódor prežil celú svoju mladosť na južnom Slovensku, kde navštevoval aj gymnázium v Komárne. Dokonca sa po rokoch na sociálnej sieti objavila aj fotografia, keď bol ešte mladý maturant. Čas skutočne urobil svoje a budúceho predsedu vlády by ste možno ani nespoznali.

🙌Két napja végigsöpört a neten, hogy Szlovákiának magyar miniszterelnöke lesz. Nem is akármilyen: egy volt komáromi... Posted by Orosz Örs on Tuesday, May 9, 2023

To však nie je všetko. Podľa denníka Nový Čas si Ódor dokonca nechal neoficiálne zmeniť aj meno. Budúceho premiéra spolužiaci kedysi vôbec nevolali Ľudovít, ale Lajos. Keďže sa to ujalo, tak sa to takto napísalo aj na tablo.