OĽaNO vyzýva poslancov aj prezidentku: Hnutie chce zmraziť platy

Matovič podá návrh na zníženie platov poslancov aj prezidentky

BRATISLAVA - Platy poslancov Národnej rady (NR) SR a prezidentky Zuzany Čaputovej by sa mali v roku 2023 extrémne zvýšiť. Tvrdí to líder OĽANO Igor Matovič. Chce preto na najbližšej schôdzi NR SR rokovať o návrhu, ktorým by sa platy v druhom polroku znížili tak, aby poslanci a prezidentka zarábali rovnako ako v minulom roku. Verí, že návrh sa prerokuje, hoci nebude predložený v súlade s rokovacím poriadkom. OĽANO vyzýva poslancov a prezidentku, aby verejne podporili zmrazenie platov.