Košický lekár skončil vo väzbe: Nechutné vyhrážky šéfke! Podrezal by som jej hrdlo tenkou pílou, písal v SMS

Polícia obvinili lekára I. internej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorý pôsobí aj na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Lekár Štefan S. bol 10. februára na kongrese, odkiaľ mal svojej kolegyni posielať sms-ky s hororovým textom. Na prípad upozornil košický Korzár.

"Mám nápad. V pondelok ráno ju strelím do hlavy a potom sa sám zastrelím. Čo myslíš, ako ju jej profesúra zachráni pred mojou guľkou? Všetkým sa uľaví. Urobím za vás špinavú robotu," mala znieť jedna zo správ. Nezostalo však len pri nej a o pol hodiny mal poslať durhú. "Najradšej by som jej podrezal hrdlo s tenkou pílkou. S prestávkami. Aby som si vychutnal, ako reve. Díval by som sa, ako jej krv vniká do trachey. Dusila by sa. Oba principálne bronchy by sa plnili krvou. Saturácia by klesala. A krv by vnikala do periférnych bronchov a bronchiolov. Myslíš, že na to nemám, aby som ju zabil?" napísal lekár, ktorý má niekoľko titulov pred menom aj za menom.

archívne video

Vypovedať odmietol

Správy sa mali týkať jeho nadriadenej z fakulty, ktorá je zároveň prednostka kliniky. Vyvolali u nej strah a obavu nielen o život a zdravie svojej rodiny, ale aj kolegov, pacientov a celého personálu kliniky. Obavy sa znásobili o to viac, že Štefan S. je držiteľom strelných zbraní. Potom, čo ho zadržali a obvinili, Štefan vypovedať odmietol. Prednostka kliniky vo svojej výpovedi uviedla, že nevie, čo sa v hlave lekára odohrávalo. Viacerí psyciatri u nemocnice ju mali viackrát upozorniť, že doktor nie je v poriadku a je pre spoločnosť nebezpečný.

Svedkyňa, ktorá správy dostala, tiež uviedla, že v poslednom čase vníma zhoršenie jeho psychického stavu. Štefan S. bol podľa nej nepokojný, nervózny, vznetlivý a týkalo sa to najmä kritiky jeho práce. V deň, keď jej poslal správy s vyhrážkami svojej šéfke, bol na konferencii a ona sa ho pýtala, ako to tam vyzerá.

Štefan jej mal odpísať, že zle a že zrejme dostane výpoveď. Kolegyňa ho utešovala, že jedna nepodarená prednáška nemôže mať taký vážny následok. Na to dostala už spomínané správy. Tie ju vystrašili, tak sa poradila s kolegami a neskôr skontaktovala políciu. Vedela totiž, že Štefan môže byť nebezpečný a môže niekomu ublížiť. Polícia vypočula aj ďalších lekárov, ktorí tiež uviedli, že u Štefana pozorovali nevyspytateľné správanie a mal mať aj samovražedné myšlienky.

Štefan tak skončil na polícii s obvinením na krku. Súd vyhovel návrhu prokurátora, ktorý žiadal doktorove väzobné stíhanie. Štefan podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať krajský súd. Dôležité budú aj znalecké posudky jeho duševného stavu.