Búrlivé chvíle v Bratislave: Masaker pre prasknuté vodovodné potrubie! V Lamači horelo auto, VIDEO z miesta

BRATISLAVA - Na Harmincovej ulici v bratislavskej Dúbravke došlo k poškodeniu vodovodného potrubia. Upozorňuje na to polícia, ktorá zverejnila na sociálnej sieti aj video.

video V Lamači zhorelo auto

Vidno na ňom, ako z potrubia pri zimnom štadióne strieka voda do výšky niekoľkých metrov. "Apelujeme na vodičov, aby zvýšili svoju opatrnosť pri prejazde," uviedla polícia. Tá zasahuje aktuálne aj na Lamačskej ceste, v blízkosti železničnej stanice, v smere do mesta. Došlo tu k technickej chybe na aute, v dôsledku čoho začalo horieť. Vozidlo sa podarilo uhasiť.

Video: Dopravní policajti usmerňujú premávku pri dvoch vážnych udalostiach

Veľké vodovodné potrubie na na Harmincovej ulici v Bratislave poškodila stavebná firma, ktorá tam pracuje na rozširovaní cesty. Potvrdil to Peter Podstupka z Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) s tým, že vodovod odstavili a vodu obyvateľom dodávajú inými trasami. "Aktuálne nemá nikto odstavenú vodu," podotkol. S opravou potrubia začnú v najbližších dňoch, keď to umožnia podmienky na stavbe. Poškodenie vodovodu podľa BVS spôsobilo veľký únik vody.