Frajerina sa mu vypomstila: Okrem toho, že predchádzal z pravej strany, zabudol aj na brzdu! Pocítila to jeho peňaženka

TRNAVA - Na diaľnici D1 si chceli urobiť urobiť sólo jazdu, no nevyšlo im to. Namiesto vetra vo vlasoch z rýchlej jazdy majú dvaja drzí vodiči prievan v peňaženke, lebo ich namerali policajti.

video Vodič predbiehal z pravej strany a zabudol si strážiť rýchlosť

Hneď dva dopravné predpisy porušil 50-ročný vodič na aute Tesla, ktorý na diaľnici D1 v rýchlom jazdnom pruhu predchádzal z pravej strany a zaradil sa pred iné vozidlo. Vzápätí však zrýchlil a v úseku, kde je stanovená rýchlosť na 130 km/h, išiel 182 km/h.

Dnes doobeda „exceloval“ na diaľnici aj 53-ročný Bratislavčan. V meranom úseku s maximálnou rýchlosťou 110 km/h mu policajný radar nameral na aute VW Tuareg rýchlosť až 180km/h.

Tri závažné priestupky poča roka sa naozaj nevyplácajú

Oboch vodičov policajti ihneď odstavili a za priestupky v doprave dostali pokuty. Okrem toho aj ďalší zápis do karty vodiča! Takéto porušenie predpisov sa ráta medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov.

Vodič sa po treťom raze musí podrobiť opatreniam, ako napríklad doškoľovaciemu kurzu v autoškole, preskúšaniu odbornej spôsobilosti, preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti. Výška pokuty v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1000 eur.