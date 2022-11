Plánovaná vražda alebo psychické problémy? Alexander (16) sa k útoku sekerou priznal! Skutok neľutuje

BRATISLAVA/NOVÁKY - Plánoval útok dlhodobo alebo to bol len skrat? Sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu poslala v sobotu podvečer 16-ročného Alexandra do väzby. Ten minulý týždeň vo štvrtok zaútočil na svojich spolužiakov v škole sekerou. Dvoch z nich zranil.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil v piatok popoludní 16-ročného Alexandra z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu. Dôvodom bolo, že vo štvrtok ráno prišiel do Strednej odbornej školy v Novákoch a sekerou zaútočil na svojich spolužiakov. Zranil jedno dievča a chlapca, ktorí majú byť jeho rovesníci. NAKA prípad prevzdala ešte na mieste. Po zaistení dôkazov vzišlo podozrenie, že išlo o plánovanú úkladnú vraždu na viacerých osobách.

Ešte v piatok v nočných hodinách podala prokuratúra návrh na vzatie mladíka do väzby. V sobotu popoludní sa na 17. hodinu naplánoval výsluch Alexandra na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Dôvodom návrhu bola obava z pokračujúcej trestnej činnosti.

Psychické problémy?

Podľa medializovaných informácií sa chlapec mohol inšpirovať aj nedávnym teroristickým činom, ktorý sa odohral na Zámockej ulici v centre Bratislavy. 19-ročný Juraj K. tam vtedy otcovou zbraňou zastrelil Matúša Horvátha a Juraja Vankuliča. Išlo o vraždu z nenávisti, keďže obaja patrili do queer komunity.

To, že by sa mladý útočník so sekerou inšpiroval týmto činom, však vylúčil jeho advokát. Podľa neho Alexander dlhodo trpel psychickými problémami, ktoré sa neriešili. "Môj klient v piatok vo večerných hodinách vypovedal na NAKA ku skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. Objasnil všetky skutočnosti a okolnosti celého prípadu. Zároveň vyšla najavo skutočnosť, že v čase skutku bol na tom dlhodobo psychicky zle. Následne som po tomto úkone navrhol vyšetrovateľovi vykonať znalecký posudok z odboru psychiatrie," povedal pred výsluchom. Ako dodal, dá sa povedať, že sa Alexander ku skutku a k plánovaniu vraždy priznal, avšak, následne uviedol, že sa nedá povedať, že by skutok ľutovať, keďže si vzhľadom na psychický stav väčšinu detailov skutku nepamätá.

Motív však bude musieť ozrejmiť znalec z odboru psychiatrie. "Neužíva drogy, alkohol, nič," ozrejmil Krčmárik s tým, že je v štádiu zisťovania vyšetrovateľa, či mal maloletý diagnostikované nejaké psychiatrické diagnózy. "Čo však mám vedomosť, tak nie," dodal. Poprel, že by sa Alexander vo svojom konaní inšpiroval udalosťami posledných týždňov, ako je napríklad masaker na Zámockej. "V jeho prípade ide o dlhodobo zanedbávaný zdravotný stav. Myslím si, že väzba v súčasnosti obvinenému nepomôže, skôr ústavná liečebňa," konštatoval na záver advokát.

Útok na spolužiakov

To, že by sa Alexander inšpiroval inými prípadmi, poprel aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. V piatok doobeda totiž polícia prehľadala aj dom, v ktorom chlapec býval. Zaistila elektroniku a pri prehliadke nenašla žiadne veci, ktoré by nasvedčovali tomu, že by útok plánoval na konkrétne osoby. Podľa špeciálneho prokurátora sa v istom momente rozhodol, že zaútočí na svojich spolužiakov.

Alexandra vzal súd do preventívnej väzby z dôvodu rizika, že by v trestnej činnosti pokračoval, alebo by sa snažil dokonať čin, pre ktorý je trestne stíhaný. "Zároveň rozhodol, že nenahradí väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, keďže riziko z pokračovania trestnej činnosti v danom prípade je v tomto štádiu trestného stíhania pomerne vysoké. V rámci trestného stíhania budú v čo najkratšej, ale najrozumnejšej dobe, vypracované znalecké posudky z odboru psychiatra a psychológia, aby sme znalecky preskúmali motivačné predpolie a možné psychiatrické poruchy, ktoré mohli viesť k spáchaniu takéhoto činu," povedal Lipšic.