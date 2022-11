Parlamentné prázdniny po káblovom incidente majú nečakanú dohru: Kollár je na dovolenke v Dubaji, SaS pení

BRATISLAVA/DUBAJ - Najskôr to bol hackerský útok, neskôr sa zistilo, že išlo iba o kábel. Nič to však nemení na fakte, že poslanci si užívajú už dva týždne akési prázdniny. Iba v stredu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) informoval, že už je všetko v poriadku a vinník sa našiel. Prečo sa poslanci nevrátili do práce? Nuž, Kollár sa rozhodol dovolenkovať v tej istej destinácii, ako kedysi exminister Richard Sulík (SaS), ktorý si za to napríklad z OĽaNO užil spŕšku kritiky. Kollár zatiaľ takúto reakciu z vládnych strán nemá.

VIDEO Tlačová konferencie Kollára a Pčolinského k incidentu v parlamente:

V stredu bolo dvanásť hodín na obed, keď Kollár spolu s podpredsedom strany a parlamentu Petrom Pčolinským oznámil Slovensku záver vyšetrenia kauzy hackerského útoku. Je za tým kábel a poslanec Robert Halák z OĽaNO, ktorý ho zle zapojil. Viacerí si vydýchli. Poslanec Ondrej Dostál z SaS sa ale krátko na to pýtal, prečo potom už nesedia v práci. Kollár ukončenie prerušenia schôdze neoznámil a poslanci sa tak vrátia do práce až na budúci týždeň.

Kollár dokonca dostal aj otázku, prečo bude teda parlament pokračovať až v utorok. "Pretože sme sa tak dohodli na grémiu," skočil do reči redaktorke Kollár. Na ďalšiu otázku prečo spomínaná kontrola hlasovacích zariadení nemohla byť už v stredu Kollár tiež veľmi rýchlo zodpovedal. "Lebo to budeme robiť zajtra (vo štvrtok, pozn. red.). Dneska som si dal ... spísať ... tieto správy. Tak som sa dohodol so všetkými stranami mimo SaS," reagoval Kollár, ktorý si na tlačovke vo viacerých príležitostiach kopol do spomínaných liberálov. Vraj aj keby schôdza bola, liberáli by ju podľa Kollára blokovali, čo používal ako argument celý brífing.

Kollár krátko na to odletel do Dubaja

Niekoľko hodín po tomto brífingu sa na sociálnej sieti Instagram objavil zaujímavý príbeh, v ktorom bol označený aj sám šéf parlamentu spolu s ďalšími známymi osobnosťami tejto sociálnej siete. Kollár totiž spolu s influencerkou Zuzanou Plačkovou, jej dieťaťom, manželom a ďalšími ľuďmi z tejto smotánky odletel spoločným lietadlom na dovolenku do Dubaja.

Áno, som v Dubaji

Kollár krátko po tlačovke zrejme utekal na rakúske letisko Schwechat a hneď po tretej hodine poobede odletel do spomínaného Dubaja. Sám nám neskôr potvrdil, že v Dubaji skutočne je, no vraj to nemá súvis s káblovým incidentom Róberta Haláka. "Nie, nesúvisí to," reagoval stroho.

Obrátili sme sa aj na Kollárovu hovorkyňu parlamentu Michaelu Jurcovú. "Na základe včerajšej (stredajšej, pozn. red.) tlačovej konferencie bolo jasné, že sa technický problém identifikoval. Boli navrhnuté riešenia na minimalizáciu obdobného problému do budúcna. V súčasnosti to riešia odborníci a teda, dnes v Národnej rade Slovenskej republiky prebieha testovanie hlasovacieho systému. Predseda parlamentu zároveň s týmto záverom oboznámil všetky parlamentné politické strany mimo SaS, ktoré súhlasili s tým, že schôdza bude pokračovať 8. novembra. Na základe všetkých týchto skutočností sa predseda parlamentu rozhodol využiť 4 dni voľna na cestu do zahraničia," potvrdila Jurcová.

Parlamentné počty sú neúprosné a koalíciu čakali aj náročné hlasovania o dôležitých zákonoch. Káblový trapas tak poradne nahral aj Kollárovi, ktorému by schôdza poriadne skomplikovala plánovanú dovolenku v raji.

Kritika od vládnych partnerov neprichádza, len od SaS

Je pritom zaujímavé sledovať reakcie, či skôr nereakcie koaličných partnerov Sme rodina na to, že Kollár uprostred veľkého parlamentného dusna namiesto skoršej schôdze uprednostnil dovolenku v teple. Kedysi totiž za podobné skutky pomerne dosť "pykal" bývalý partner vlády Richard Sulík ako líder SaS.

Ten si totiž za svoje "vylihovanie" na pláži v Dubaji počas hustých vládnych rokovaní zlizol svoje. Hlavne od Igora Matoviča, no občas ho v tom podporili aj ostatní členovia klubu OĽaNO. Téma Sulíkovho dovolenkovania v Dubaji sa počas istého obdobia vlastne stála akýmsi nosným stĺpom, keď šéf OĽaNO spustil kritiku na svojho, vtedy ešte koaličného partnera. Sulík tam totiž aj pre medzinárodnú výstavu Expo 2020 trávil veľa času prípravami.

Zaujímavé je, že túto (ne)reakciu si všimol aj satirický portál Zomri.

Po kybernetickom incidente, ktorý neúmyselne spôsobil poslanec OĽaNO Róbert Halák, v parlamente testujú hlasovací... Posted by Zomri on Friday, November 4, 2022

Stretol sa so svojimi voličmi - Plačkovou, reagoval Dostál

Keďže však SaS už nie je vládnou stranou, kritiku Kollára za túto cestu si nemohli nechať újsť. Urobil tak aj poslanec Ondrej Dostál (SaS, OKS), ktorý to okomentoval po svojom. "Pán predseda mal vlastne pravdu. Niektorí poslanci nelenili a naplánovali si výjazdy do regiónov a stretnutia s voličmi. Napríklad pán predseda Kollár sa môže v regióne Dubaj stretnúť s voličkou Plačkovou," sarkasticky popísal dianie Dostál.

Pridala sa aj šéfka klubu SaS Anna Zemanová, ktorá bola Kollárovým častým cieľom kritiky na poslednej tlačovke o káblovom incidente, pričom jej kritiku nazval "pindaním", ktoré mu už vraj ide na nervy.