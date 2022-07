Nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím... Pamätáte si dievčatko z vianočnej reklamy? Legenda sa vracia!

V spote plnom „negatív“ upozorňuje na pozitívny prínos novej obalovej cesty – systému sklenených vratných fliaš, ktoré Kofola uviedla na trh pod názvom Cirkulka. „Keď sa natáčala vianočná reklama na Kofolu, mala som iba tri roky a veľa si teda z toho natáčania nepamätám. Mám pred očami len momenty z guľovačky, ktorú sme hrali so štábom, aby ma zabavili. Ale aj tak sa reklama so zlatým prasiatkom zapísala do môjho života,“ zverila sa Sandra Flemrová.

V detstve absolvovala pár ďalších castingov, a až tento rok, keď Kofola uviedla na trh Cirkulku, vratné sklenené fľaše, prišla tá pravá chvíľa sa na obrazovku vrátiť. „S Cirkulkou vraciame osvedčené sklenené obaly na nápoje aj do domácností našich fanúšikov. Nápad znovu vrátiť do hry aj dievčatko „nie, nie, ja nemusím, ja už ho vidím“ prišiel úplne prirodzene,“ hovorí Pavol Chalupka, marketingový riaditeľ Kofoly ČeskoSlovensko. „Nielenže je Sandra s Kofolou spojená už skoro 20 rokov, ale zároveň patrí k mladej generácii, pre ktorú je udržateľnosť kľúčová. A keďže cirkulácia fliaš je o ich vracaní späť do obehu, rozhodli sme sa vrátiť aj dievčatko,“ dodáva Chalupka. Sandru koncept Cirkulky zaujal, preto s ponukou znovu účinkovať v reklame bez váhania súhlasila.

Keď miluješ, cirkulkuješ

Kofola v príbehu spotu originálnym spôsobom upozorňuje na Cirkulku, ktorá je síce ťažká, vŕzga a cinká, ale ponúka ľuďom novú cestu, ako si vychutnať obľúbené nápoje v tradičnom obale, ktorý je šetrný k prírode. „O tom, že uvedieme nápoje vo vratnom skle aj do maloobchodu, sme uvažovali už niekoľko rokov. Nechali sme si vypracovať analýzu celého životného cyklu výrobku a jeho vplyvu na životné prostredie a vyšlo nám, že Cirkulke, teda vratným skleneným fľašiam, stačí len niekoľko cyklov, aby bola ich uhlíková stopa nižšia ako stopa iných bežných obalov,“ vysvetľuje Chalupka. A ako hovorí Sandra, to zďaleka nie je jediný benefit nového konceptu.

„Zaujímalo ma, akú budú mať nápoje z Cirkulky chuť, či to bude v niečom iné. Na prvý hlt mi to prišlo rovnaké, ale čo bolo zaujímavé, keď som fľašu nedopila a znovu som ju otvorila, tak sa znovu ozvalo to typické tssss... Ten zvuk dobre nasýteného nápoja. A to aj po opakovanom otvorení,“ popisuje svoje pocity Sandra. Reklama se natáčala na Slovensku na Záhorí. Pre sestričku Sandru to bol náročný deň, ale ako sama hovorí, bude naň dlho spomínať.