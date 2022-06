Heger na summite EÚ podporil koncept európskeho politického spoločenstva

Premiéri a prezidenti sa venovali konceptu, ktorý francúzsky prezident Emmanuel Macron označuje ako európske politické spoločenstvo, kým predseda Európskej rady Charles Michel navrhol výraz európske geopolitické spoločenstvo. Má ísť o nový rámec spolupráce EÚ s európskymi krajinami, ktorých vstup do eurobloku nie je v blízkej budúcnosti reálny.

Heger poznamenal, že takéto diskusie sú potrebné pre súčasnú dobu, lebo predstavitelia Únie si uvedomujú, že potrebujú viesť dialóg s lídrami ostatných európskych krajín mimo EÚ. Majú to byť otvorené a neformálne diskusie o budúcnosti Európy, a výzvach a problémoch, "ktorým spoločne čelíme, ale hľadáme na ne rôzne nástroje". Podľa jeho slov má zmysel pripraviť spoločné stretnutie, možno neformálny summit, kde budú môcť lídri európskych krajín z EÚ aj mimo nej viesť diskusie o politických a strategických otázkach.

Podľa premiéra by to bol iba prvý krok

"Záver je taký, že zrejme na jeseň počas českého predsedníctva v Rade EÚ by sa takéto stretnutie zorganizovalo, pravdepodobne v Prahe, kde by sme pozvali lídrov krajín, ktorí sú nám blízki regionálne a hodnotovo, a v prvej fáze diskutovali o dôležitých témach ako bezpečnosť, energetika, pohľady na zahraničnú politiku a vôbec budúcnosť Európy," vysvetlil premiér.

Bol by to podľa neho iba prvý krok, z ktorého sa potom môžu tvoriť ďalšie rámce, ale všetci v EÚ to vnímajú ako potrebné. V tomto momente nie je snaha tento formát diskusií a stretnutí nejak inštitucionalizovať, ale ísť skôr do hlbokej diskusie, aby bolo možné lepšie porozumieť pohľadom jednotlivých regiónov Európy.

Koncept "širšej Európy" by nemal v žiadnom prípade nahradiť súčasný politický proces rozširovania EÚ. Podľa Hegerových slov je to skôr naopak, komplementárny proces s pridanou hodnotou. Pretože ak rozširovanie je o tvrdej práci a technických detailoch, neformálne stretnutia v rámci európskeho politického spoločenstva prinesú politicko-strategické diskusie, na ktoré väčšinou nebýva čas a priestor pri iných pracovných stretnutiach. "Takže by sa to navzájom dopĺňalo. Treba to vnímať ako dva prúdy spolupráce," uviedol Heger v závere rozhovoru.