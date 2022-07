Martin Fleischer z kauzy Očistec ide do väzenia! Nezaplatil časť peňažného trestu

"Bola reálna možnosť, aby bol trest uhradený. Je zrejmé, že odsúdený je vlastníkom dvoch bytov v Bratislave spolu s manželkou. Bolo tu riešenie, aby tento majetok mohol byť speňažený," podotkol samosudca s tým, že Fleischer nepožiadal ani o splátkový kalendár. Vo väzení by si mal odpykať približne 12 mesiacov, keďže tri mesiace už bol vo väzbe. Na nástup do výkonu trestu s minimálnym stupňom stráženia bude vyzvaný. Po polovici trestu môže požiadať o podmienečné prepustenie.

"Nebola zákonná možnosť na to, aby bol odpustený tento peňažný trest, lebo sa preukázalo, že disponuje majetkom, ktorý by v prípade speňaženia mohol použiť na zaplatenie tohto peňažného trestu. Rozhodol sa dobrovoľne a sám inicioval toto konanie," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. "Neexistuje inštitút, ktorý vás môže prinútiť, aby ste speňažili svoj majetok do takej miery, aby ste prišli o strechu nad hlavou," uviedol Fleischer. Verdikt vníma ako súladný s rozhodovacou praxou súdov.

Odsúdená bola aj jeho manželka

Vlani v auguste súd Fleischerovi schválil dohodu o vine a treste za prečin nepriamej korupcie. Okrem dvojročného podmienečného trestu odňatia slobody s päťročným odkladom dostal vtedy aj peňažný trest vo výške 150.000 eur, z ktorého zaplatil 25.000 eur. Na rovnako dlhý podmienečný trest odňatia slobody bola vlani odsúdená aj jeho manželka Margaréta, tá peňažný trest vo výške 30.000 eur uhradila.

Fleischer bol do konca januára 2021 približne tri mesiace väzobne stíhaný. Podľa medializovaných informácií mal vystupovať ako svedok-kajúcnik proti obvinenému podnikateľovi Jozefovi B. Jeho výpoveď mala prispieť aj k zadržaniu bývalého riaditeľa Finančnej správy (FS) Františka I.