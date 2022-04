Nový podvod na sociálnej sieti: Špekulanti od ľudí žiadajú fotografie dôležitých preukazov! TOTO odkazuje polícia

BANSKÁ BYSTRICA – Preukaz poistenca, občiansky preukaz. Toto sú mimoriadne dôležité preukazy, ktoré nosíme všade so sebou a strážime si ich doslova ako oko v hlave. Obsahujú totiž citlivé údaje o ich majiteľovi a v prípade straty by ich rôzni špekulanti vedeli zneužiť. Podvodníci si však našli nový spôsob, ako sa k týmto údajom dostať. Polícia preto apeluje na ľudí, aby boli obozretní!

Na celú záležitosť upozornila banskobystrická polícia na sociálnej sieti. Podľa ich slov na celú problematiku upozornili ľudia, ktorých sa špekulanti snažili nachytať. Celý problém sa týka ponuky predaja tovaru na splátky. Jeden zo záujemcov sa pýta, ako tento systém funguje. „Treba odfotiť občiansky preukaz aj preukaz poistenca,“ píše „predávajúci“, avšak s početnými gramatickými chybami. Následne, ak by systém splátkového kalendára schválili, tovar by doručil kuriér nasledujúci deň dopoludnia. Iný záujemca sa následne po obdržaní informácií pýta na to, kde majú „predávajúci“ kanceláriu. „Kežmarok,“ dostane odpoveď.

Záujemca chce preto osobne prísť do kancelárie, dožaduje sa preto presnej adresy a telefónneho čísla. „Dajte kontakt vy, aby vám zavolal kuriér,“ dostane odpoveď. Na otázku, načo by chodil kuriér, keď ešte s podmienkami nesúhlasil, dostane len strohú odpoveď v podobe páčika. Tam komunikácia končí.

Podľa polície sa takéto ponuky množia na sociálnej sieti a v predajných skupinách. Podozrivé by záujemcom však mali byť gramatické chyby v texte či spôsob komunikácie. „Nikdy neposkytujte fotokópie svojich dokladov neznámym osobám a už vôbec nie cez sociálne siete! Veľmi ľahko môže dôjsť k ich zneužitiu! Výnimku tvoria samozrejme prípady, keď vybavujete svoje záležitosti osobne v renomovaných inštitúciách, v bankách, či na úradoch. Tam sa samozrejme straty svojej identity obávať nemusíte. Ale ešte raz opakujeme, nikdy neposielajte kópie svojich dokladov neznámym ľuďom cez internet!“ uzavreli policajti.