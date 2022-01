Unikatny rebríček: Top 14 najdivnejsich veci, ktoré sme googlili! Hľadali ste niečo z toho?

S rebríčkom najväčších kuriozít roku 2021 prišiel portál Visibility a ide o 14 skutočne netradičných a šokujúcich výrazov, ktoré Slováci do vyhľadávacieho políčka na portáli Google zadávali v roku 2021.

Ivermektin pre kone

Honba za ivermektinom začala na jar minulého roku a ľudí rozdelila na dva tábory – tých, ktorí ho zháňali za každú cenu a tých, ktorí to neriskovali. V jednej štúdii totiž vedci tvrdili, že pomáha v boji s koronavírusom a pri ťažkých stavoch. Následne sa však tvrdenia autorov vyvrátili, napriek tomu však ľudia naďalej lieku verili. Ide pritom o liek využívaný najmä vo veterinárstve, slúži ako antiparazitikum pre kone. V priemere ivermektin pre kone hľadali na Googli Slováci 800-krát.

Zdroj: Getty Images

Ako zistím čo vlastním

Slovákov rovnako zaujímalo, ako zistia ich majetok. A to natoľko, že táto kuriozita skončila v rebríčku na druhom mieste. V priemere to Slovákov zaujímalo 700-krát za mesiac.

Ako sa rýchlo vyprázdniť

Každý z nás má svoj vlastný recept, ktorý mu pomáha na tráviace problémy. Niektorí na to používajú lieky, iní zas potraviny, ktoré majú laxatívne účinky. Slovákov táto myšlienka trápila natoľko, že ju hľadali v priemere 280-krát za mesiac.

Ako zarobiť peniaze nelegálne

Doba je zlá a mnohí prišli pre pandémiu koronavírusu o prácu. Nie každý má nejakú finančnú rezervu, ktorú by mohol použiť v prípade straty zamestnania. Nelegálne zarobenie peňazí však nie je cestou a človek si tak koleduje o obrovský problém so zákonom. Priemerne túto možnosť hľadali Slováci 200-krát.

Zdroj: thinkstock.com

Očkovanie alkohol

Pitie alkoholu po očkovaní je kontraindikáciou a vyslovene sa neodporúča. Po očkovaní proti koronavírusu, rovnako ako v prípade všetkých očkovaní, sa odporúča kľudový režim, bez alkoholu. Mnohí si však večer bez poháriku nevedia predstaviť. Dokazuje to aj štatistika – v priemere túto možnosť hľadali 200-krát za mesiac.

Ako sa naučiť vidieť duchov

Mnohí na internete zisťovali aj to, ako by mohli vidieť tých, ktorí už nie sú medzi nami. A to z rôznych dôvodov. V priemere sa o to zaujímali 160-krát za mesiac.

Ako sa odmilovať

Internet asi nie je ideálne miesto na to, aby tam ľudia hľadali rady týkajúce sa lásky. Niektorých však zrejme pre nešťastnú lásku zaujímalo, ako sa odmilovať. V priemere túto radu hľadali ľudia 140-krát za mesiac.

Ako sa dostať na Slovensko

Áno, aj toto hľadali ľudia na internete. A to v priemere 140-krát za mesiac.

Zdroj: Getty Images

Ako sa zabiť, aby to vyzeralo ako nehoda

Siahnuť si na život je vždy tragédiou. A to z akéhokoľvek dôvodu. Priemerne možnosť, ako sa zabiť, aby to vyzeralo ako nehoda, hľadali ľudia 110-krát za mesiac.

Ako oklamať PCR test

V čase pandémie sa našli viaceré bizarné situácie. Mnohých zaujímalo aj to, ako oklamať PCR test, ktorý sa používa na potvrdenie nákazy v tele. To, ako sa dá ho oklamať, zaujímalo ľudí v priemere 30-krát za mesiac.

Svätá korona

Ide o mučeníčku z prvých storočí kresťanstva. Žila okolo roku 160. Dlhý čas bola uctievaná ako patrónka a ochrana pred epidémiami. O patrónku sa zaujímali ľudia v priemere 20-krát za mesiac.

Zdroj: thinkstock.com

Neznášam svokru

Rodinné vzťahy sú jedny z najkomplikovanejších a vzťah medzi nevestou či zaťom a svokrou nemusia byť vždy ideálne. Tí, ktorí však vzťahy nemajú dobré, túto skutočnosť písali do vyhľadávača v priemere 10-krát za mesiac.

Voldemort barbie

Voldemort je fiktívna postava, ide o záporného čarodejníka z kultového seriálu o mladom Harrym Potterovi. Niektorí však túto postavu milujú natoľko, že ju chcú mať doma v podobe bábiky Barbie. V priemere ju hľadali ľudia 10-krát za mesiac.

Očkovanie na spiace očko

Na poslednej priečke skončilo vyhľadávanie očkovania na spiace očko. Nejde však o žiadnu kuriozitu v pandémii, ale o frázu, ktorú používajú ovocinári. Túto frázu vyhľadávali ľudia v priemere 10-krát za mesiac.

Zdroj: Visibility.sk