VIDEO Tak toto sme tu ešte nemali: Robert Fico vyliezol po lešení na vrchol Michalskej veže, má to však háčik

BRATISLAVA - Slovensko sa opäť ponorilo do lockdownu. Nie všetci sa však rozhodli ostať doma medzi stenami svojich bytov a domov. Tento odvážlivec sa rozhodol v prázdnych uliciach Bratislavy vykonať niečo extrémne nebezpečné, a to v podobe bývalého premiéra Roberta Fica.

Na serveri Youtube si tento showman hovorí Peter The Great a preslávil sa lezením na netradičných miestach. Najnovšie sa rozhodol vyliezť po lešení na vrchol Michalskej veže, ktorá sa momentálne opravuje. Pridal k tomu aj trochu humoru, pretože sa obliekol do košele s vestou a nechýbala ani červená kravata. No a celé to zaklincoval maskou tváre predsedu Smeru, Roberta Fica.

Video sa začína zvučkou ako z akčného filmu, kde Peter na kameru povie: "Hey, my name is Robert Fico and this is Jackass." Bol to odkaz na populárnu americkú šou, kde niekoľko mužov nakrúca úplne strelené situácie, napríklad šnupanie wassabi cez nos v reštaurácii.

Dal sa do reči s robotníkom

Peter najprv vyliezol na jeden zo zavretých stánkov. Tak sa dostal až k lešeniu na Michalskej veži. Postupoval stále vyššie a vyššie. Pri niektorých záberoch až tuhla krv v žilách, pretože nepoužíval žiadne horolezecké vybavenie a zdola ho nikto neistil. Tesne pod vrcholom ho zbadal jeden z robotníkov, ktorý ho upozornil, že tam nemá čo robiť. "Climbing, športové lezenie….však to nie je ohraničené," bránil sa mladík.

Napriek upozorneniam pokračoval až úplne hore. Tam si v prestrojení za Fica spravil selfie so zapálenou dymovnicou. Potom vypil ešte plechovku koly, opäť v mene niekdajšieho viacnásobného premiéra, a prihovoril sa občanom SR. Dole ho čakalo nemilé prekvapenie v podobe mestskej polície. Ani to ho však nevyviedlo z miery a snažil sa o celej veci s nimi žartovať.