Rázne rozhodnutie ministerstva: Minimálny vek na získanie vodičského preukazu typu C, CE, D, DE sa má znížiť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Vodičské preukazy skupín C, CE, D a DE by mohli získavať aj mladší vodiči. Pri skupinách C a CE by sa mohol minimálny vek znížiť z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov, ako to platilo do roku 2013. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie.