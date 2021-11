Najkrvavejšia tragédia v našich väzniciach: Mrazivé slová sudcu! Do smrti na to nezabudnem

"Chcem k tomu len povedať, že asi do smrti nezabudnem na túto záležitosť. Najmä na jedného mladého príslušníka Zboru nápravnej výchovy vtedy, ktorý bol len pár dní v službe a bol podrezaný. Boli tam fotografie. To bolo hrozné čosi, mladý človek. Bolo to zverstvo a mňa by teraz zaujímalo, či hlavný aktér Tibor Polgári aspoň cíti nejakú ľútosť nad tými mŕtvymi, ale dosť o tom pochybujem," povedal exsudca. Dodal, že to bol jeden z najväčších procesov, ktorý viedol. Najmä preto, že tam bolo veľa obetí.

Od úteku väzňov z väzenia v Leopoldove, pri ktorom zomreli dozorcovia František Svoboda, Marián Zenner, Igor Jošt, Milan Černý a Milan Galbavý, uplynulo v utorok 30 rokov.

Útek plánovali mesiac

Najkrvavejší útek väzňov v slovenskej histórii sa odohral 23. novembra 1991, keď sa skupina väzňov rozhodla utiecť z leopoldovskej väznice, ktorá sa považovala za najprísnejšie stráženú v časoch komunistického režimu. Väzni Ondrej Harvan, Dalibor Bajger, Tibor Polgári, Vladimír Duda, Miloš Uriga, Bartolomej Botoš a Václav Fedák plánovali útek od októbra toho roku.

Polícia nasadila všetky sily, čo mala k dispozícii, vrátane špeciálneho komanda. Vypátranie a následné chytenie nebezpečných väzňov trvalo 20 hodín. Pri zásahu komanda utrpel zranenie iba Polgári, ktorý sa chcel brániť streľbou z ukradnutého samopalu.

Dostali spravodlivé rozsudky

Na začiatku februára 1993 bol vynesený nad väzňami rozsudok. Krajský súd v Bratislave odsúdil na doživotný trest Harvana, Polgáriho a Urigu. Duda bol odsúdený na 13 rokov väzenia, Bajger a Fedák na 15 rokov a Botoš na 18 rokov. Harvan sa v roku 1993 v cele obesil.

Fedáka pustili z väzenia v roku 2009 a Dudu v roku 2011. Bajgera prepustili v roku 2015. Následne prepustili aj Botoša. Aktuálne si tresty odpykávajú len Polgári a Uriga.