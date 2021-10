Santusová podstúpila detektor lži na NBÚ: Mikulec hovorí o neštandardnom postupe! Výbor to vidí inak

NBÚ tvrdí, že o vyšetrenie požiadal ÚIS. Požiadavke úrad vyhovel vzhľadom na dohodu podpísanú s Ministerstvom vnútra (MV) SR. Vyplýva to zo stanoviska NBÚ, ktoré poskytol hovorca Peter Habara. NBÚ vysvetľuje, že vykonať polygrafické vyšetrenie môže na žiadosť inej štátnej inštitúcie, s ktorou má uzavretú dohodu.

S otázkou, či je možné detektor lži vykonať aj v súčinnosti s odborníkmi z Policajného zboru, ho prvý raz kontaktoval ÚIS ešte koncom augusta. Po ďalšej komunikácii sa podľa Habaru obe strany dohodli, že na vyšetrení budú traja príslušníci NBÚ a traja príslušníci KEÚ.

"Otázky na polygraf dodalo pred vyšetrením ministerstvo vnútra. Obe strany podpísali zápisnicu a samotné finálne vyhodnotenie už realizoval rezort vnútra," priblížil hovorca. Súvisiace podklady k vykonaniu vyšetrenia odovzdá vo štvrtok (21. 10.) riaditeľ úradu Roman Konečný Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti NBÚ. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) skonštatoval, že Santusová mala vyšetrenie na polygrafe podstúpiť, aby sa vysvetlili podozrenia spojené s jej osobou. Od začiatku proces podľa neho sprevádzajú obštrukcie.

Roman Mikulec o Diane Santusovej

"Údajne sa zúčastnila na nejakom súkromnom a napokon na NBÚ. Nehovorím, že to nie je nemožné, ale minimálne je to neštandardné," komentoval. Poukázal na nariadenie ministra vnútra, ktoré hovorí, že príslušníci polície majú vyšetrenie absolvovať na KEÚ. Pýta sa, prečo Santusová spochybňuje danú inštitúciu. Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti.

NBÚ právomoci neprekročil

Podľa predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR Martina Beluského Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) neprekročil svoje právomoci vykonaním vyšetrenia na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej. Beluský to uviedol po štvrtkovom zasadnutí výboru k danej otázke.

"Na vykonanie polygrafu bola Santusová vyzvaná svojím nadriadeným, nie NBÚ," zdôraznil Beluský. Nemožno podľa neho hovoriť o "neštandardnom teste", keďže sa na ňom zúčastnili aj pracovníci Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ). Otázky na vyšetrenie dodalo ministerstvo vnútra.

Týkali sa potenciálneho prijímania úplatkov, postupovania informácií alebo spolupráce v neprospech polície a vydierateľnosti testovanej. "Všetci výsledok testu podpísali bez výhrad," skonštatoval Beluský. Dostal ich Santusovej nadriadený, ktorý ich má vyhodnotiť.