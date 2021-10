Diana Santusová bola na detektore lži! Vyšetrovateľka policajnej inšpekcie ho podstúpila dvakrát

archívne video

Vyšterovateľka policajnej inšpekcie Diana Santusová mala podstúpiť detektor lži, dokonca dvakrát. Informovala o tom televízia Joj, ktoréj to potvrdila Santusovej advokátka.

"Vyšetrenie som podstúpila s cieľom preukázať moju pravdovravnosť objektívnym spôsobom a to aj v nadväznosti na opakované a síce nezmyselné a ničím nepodložené požiadavky vedúcich predstaviteľov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a Úradu inšpekčnej služby, keďže verejnosti sú v súvislosti s uvedeným prípadom podsúvané z úst zodpovedných subjektov len polopravdy a klamstvá," cituje Santusovej stanovisko televízia.

Diana Santusová a jej tím spravili zásah na bývalých takáčovcov, ktorých upodozrievali, že zmanipulovali výpovede v mediálne známej kauze Očistec. Zásah prerušil vtedajší policajný prezident Peter Kováří. Ten argumentoval tým, že si Santusová nemôže povolať zásahovú jednotku zo Sobraniec do Bratislavy. Kovaříka sa zastal aj minister vnútra Roman Mikulec. Kovařík bol neskôr obvinený a aktuálne je trestne stíhaný za zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

Vojna v polícii

Prerušeným zásahom sa vystupňovala vojna v bezpečnostných zložkách. Neskôr inšpekcia zadržala aj vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Tí boli najskôr vzatí do väzby, neskôr ich prepustili. Santusovú po prerušenom zásahu voči bývalým takáčovcom suspendovali a nariadili jej, aby podstúpila detektor lži.

Tak sa aj malo stať, dokonca dvakrát. Prvý absolvovala súkromne, obsahoval štrnásť otázok. Medzi nimi boli napríklad otázky, či dostala úplatok za vyšetrovanie policajtov NAKA alebo či vyšetrovala na pokyn Slovenskej informačnej služby či politickej strany. Santusová na všetky otázky odpovedala NIE. Polygraf vyhodnotil jejodpovede ako pravdepodobne pravdepodobné, čo znamená, že prešla.

Krátko po tomto vyšetrení podstúpila Santusová aj štátny detektor lži Národného bezpečnostného úradu. "Neviem ešte výsledok, nebol som informovaný. Keďže to malo byť do piatku. Ale či to bolo známe neviem. Zatiaľ som takú informáciu od riaditeľa UIS nedostal," okomentoval pre televíziu minister vnútra Roman Mikulec. "Podľa mňa pán minister o tom vie, ale pokiaľ to nemá na papieri, čo má iné povedať. Ale táto informácia koluje niekoľko dní," reagoval poslanec Peter Pčolinský.