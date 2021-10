Mimovládky obúchali Hegerovi a spol. o hlavu vlastné slová: TOTO sľubovali...a REALITA?!

BRATISLAVA – Pekné slová na začiatku, no prax je už o niečom inom. Je to iba pár dní, čo si priama nominácia Jána Marosza za šéfa Slovenského pozemkového fondu vyslúžila ostrú kritiku. Medzi tými, kto vzniesol námietky, bolo aj Transparency International Slovensko. Teraz spoločne s inými mimovládkami adresuje vláde výzvu.

Mimovládky pripomenuli vláde sľuby, ktoré sú obsiahnuté v jej programovom vyhlásení. Avizovala v ňom transparentnosť výberových konaní, zavedenie jednotného výberového procesu či dlhodobé plánovanie výberových konaní. "Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.... Zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady…,“ sľubovali.

Ako sa však ukázalo, mnohé z týchto slov ostali nenaplnené.Transparency International Slovensko uviedla, že na jednej strane ocenili, že po voľbách sa úroveň výberových konaní vo viacerých inštitúciách naozaj citeľne zvýšila. „Naďalej sme však boli svedkami aj obsadzovania funkcií predovšetkým na základe straníckych preferencií, bez riadneho výberu, zohľadňovania odbornej kvalifikácie či morálnej integrity uchádzačov. A predovšetkým bez dostatočnej verejnej kontroly,” upozornila riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Niečo ocenili, ale...

Príkladov je podľa nich mnoho od obsadzovania prednostov okresných úradov, cez riaditeľov úradov práce, štátnych nemocníc či banského úradu až po šéfov štátnych firiem a podnikov, ako Všeobecná zdravotná poisťovňa či Vodohospodárska výstavba.

Skonštatovali tiež, že v posledných týždňoch pozorujú ďalší znepokojivý úpadok v tejto oblasti. "Úrad vlády pre zanedbanie zákonných lehôt narýchlo v septembri vypísal výberové konanie na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie, ktorých bude vláda vyberať napriamo. Ide pritom o kľúčový kontrolný orgán, ktorý dohliada na zákonnosť verejných súťaží za stámilióny eur," uviedli.

Jeden príklad strieda druhý

Upozornili tiež na to, že len minulý týždeň vláda prijala pravidlá pre „objektívne výberové konanie predsedu Protimonopolného úradu“. "Aj šéfa tejto ďalšej kľúčovej kontrolnej inštitúcie budú vyberať len zástupcovia vládnych inštitúcií, parlamentu a Najvyššieho kontrolného úradu, a teda politickí nominanti. Navyše, bez verejného vypočutia, a teda aj bez kontroly verejnosti. Takýto prístup z nášho pohľadu zaváňa uprednostňovaním straníckych kritérií pred odbornými a morálnymi," odkázali.

Aby toho nebolo málo, minulý týždeň tiež vláda napriamo vymenovala do funkcie šéfa Slovenského pozemkového fondu bývalého poslanca OĽaNO a poradcu premiéra Jánom Maroszom. Urobila tak po tom, ako boli dve riadne výberové konania neúspešné. Takúto priamu politickú nomináciu im vtedy ostro vytklo aj Transparency.

Znepokojivo okrem toho hladia aj na aj návrhy koaličných poslancov na posilnenie kompetencií ministra vnútra pri vymenovaní a odvolávaní prezidenta Policajného zboru, či odpor koaličného hnutia Sme rodina k odpolitizovaniu voľby riaditeľa RTVS.

"Ako predstavitelia protikorupčných mimovládnych organizácií oceňujeme, že viacerí predstavitelia súčasnej vlády sa zaujímajú o naše návrhy a prizývajú nás aj do niektorých výberových komisií a pracovných skupín. Ak nám to personálne kapacity umožňujú, radi pri výbere vysokých štátnych úradníkov a manažérov či pri nastavovaní pravidiel ich výberu pomôžeme. Spomínané prípady však našu motiváciu, žiaľ, výrazne oslabujú," odkázali vláde.

Vyzvali ju tiež k tomu, aby sa vrátila k dôslednému uplatňovaniu výberových konaní založených na princípoch odbornosti, morálnej integrity a verejnej kontroly.Upozornili aj na ich legislatívne zakotvenie.

Pod výzvu sa podpísali Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Slovensko.Digital.