Brutálna vražda v Martine: Rudolf (20) a Milan (22) zabíjali zo zvedavosti! Ohavný čin opísali na súde

Špecializovaný trestný súd v Pezinku sa zaoberal prípadom tohtoročnej brutálnej vraždy, ktorá sa odohrala v Martine a kde figurujú obžalovaní Rudolf Dorčík a Milan Jesenský. Na dvojicu podal obžalobu na Špecializovaný trestný súd špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na začiatku júla. Obžaloba bola podaná za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou spolupáchateľstva.

Prípad brutálnej vraždy, ktorá sa stala vo februári tohto roka v blízkosti čerpacej stanice v Martine, začala riešiť okamžite Národná kriminálna agentúra. Jeden z obvinených chcel podľa polície zistiť, "aké je to zabiť človeka". Muži mali nadviazať náhodný kontakt s osobou, ktorú pod zámienkou popíjania alkoholu vylákali do priestorov opusteného krytu civilnej ochrany. Po krátkom rozhovore sa mali presunúť do vedľajšej miestnosti, kde mal poškodenému jeden z obvinených povedať, že je to jeho posledný deň a že zomrie.

Poškodený 47-ročný Jozef utrpel mnohopočetné rany na tvári a časti hlavy a rôzne poranenia s krvnými podliatinami a odreninami po celom tele. Skončil s roztriešteným tvárovým skeletom. Veľké množstvo zranení rôzneho charakteru viedlo k jeho smrti.

Chcel vidieť ľudský mozog

Mladíkom hrozí doživotie, no hneď na začiatku pojednávania sa k skutku priznali. Mysleli si tak, že im to môže pomôcť k zníženiu trestu. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic ale hovorí, že to neprichádza do úvahy.

Mladíci Jozefa brutálne dobili, a aby sa uistili, že je mŕtvy, jeden z nich mu rozrezal krk. Druhý chcel vidieť mozog, tak mu niekoľkokrát zarezal aj do hlavy. Muža udierali dreveným hranolom. So svojím ohavným činom sa neskôr pochválili aj kamarátom, ktorých mali zobrať aj na miesto činu, kde ešte boli pozostatky brutálne dobitého Jozefa. Potom sa im mali vyhrážať, aby nič neprezradili.

Na pojednávaní boli aj Jozefovi rodičia. Tí s plačom povedali, že ich syn bol slušný a dobrý človek. Vrahov svojho syna videli prvýkrát v živote. Súd odročil pojednávanie na koniec septembra.