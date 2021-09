Vládny kabinet zasadá aj dnes: Prerokovať má zmeny pre núdzové zásoby ropy aj čerpanie eurofondov

BRATISLAVA - Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov by už nemala mať povinnosť uzatvárať zmluvu s dovozcami, prepravcami, spracovateľmi či predajcami, ktorí voči nej majú nesplatené záväzky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze, o ktorom má v stredu rokovať vláda.

Do konca tohto roka treba vyčerpať z eurofondov ešte 1,85 miliardy eur. V priemere by sa tak mesačne malo čerpať aspoň 461 miliónov eur. Vyplýva to z Informácie o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. augustu a pokrok za august 2021 z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, o ktorej budú ministri tiež rokovať.

Doterajší zákon o Komore geodetov a kartografov by sa mal od roku 2022 nahradiť novým. Vyplýva to z legislatívneho návrhu predloženého predsedom Úradu geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) na rokovanie vlády. Dôvodom vypracovania nového zákona je aj transpozícia európskej legislatívy do slovenského práva. Návrh napríklad dopĺňa ustanovenia o spôsobe uznávania odbornej kvalifikácie, registráciu hosťujúcich autorizovaných geodetov a kartografov, kompenzačné opatrenia a spoluprácu s registračnými orgánmi iných členských štátov EÚ.