TEST Najlepšia paradajková polievka v prášku: Zistili sme, ktorá má veľa glutamanu – táto zas obsahuje skutočné rajčiny

BRATISLAVA - Nechce sa vám variť alebo máte málo času? Žiadny problém, sú tu predsa polievky v prášku. Instantné polievky sa často spájajú so spomienkami na študentské časy, kedy mali mladí veľký hlad a hlboko do vrecka. Sáčková polievka sa ale neraz objaví aj na rodinnom stole. Lacná rýchlovka síce nekorešponduje z racionálnym stravovaním, no občas nastanú situácie, kedy nepozeráme na pravidlá. Keď už instantná polievka, tak nech aspoň chutí. Vyskúšali sme 5 známych značiek, ktorá obstála najlepšie?