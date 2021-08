Ostré slová dátového analytika vláde: Hlavného hygienika sme nevideli mesiac!

Dáta bez pátosu už viackrát vyjadrili obavy o tom, ako to po lete, kedy je veľa Slovákov na dovolenkách, bude vyzerať z epidemiologického hľadiska. Aj keď je situácia viac-menej stabilná, počty nakazených a hospitalizovaných predsa len mierne stúpajú. Avšak, viaceré krajiny, ktoré v zime bojovali s druhou vlnou pandémie, vsadilo na očkovaciu kampaň a aj keď mali vysoké počty infikovaných, hospitalizácie a úmrtia boli nízke.

Zdroj: Getty Images

„Zatiaľ DELTA mohutne zasiahla v Európe len krajiny, ktoré sa vyznačujú vysokou alebo rýchlo stúpajúcou zaočkovanosťou a preto majú veľmi málo obetí (úmrtí). Pravdepodobne to súvisí so slobodným správaním sa obyvateľov v týchto krajinách, s otvorením ekonomiky a spoločenského života, ale aj s príchodom turistov a cestujúcich – s letnou turistickou sezónou,“ uviedol Ivan Bosňák z platformy Dáta bez pátosu. Ako uviedol, ide o Cyprus, Veľkú Britániu, Španielsko, Maltu, Portugalsko a Holandsko. Tie už majú delta vlnu za sebou a výrazne neobmedzovali svojim obyvateľom bežný život.

Ostré slová vláde

„Existuje skupina krajín, kde DELTA nastúpila asi o 1 mesiac neskôr ako v prvej skupine krajín, ktoré si špičkou DELTY prešli. Vývoj v nich je neuveriteľne podobný. Je to skupina krajín, ktoré sa líšia zaočkovanosťou. Island na 75%, Izrael na 62%, Francúzsko na 50% a Čierna Hora na 25%. Všetky krajiny majú špičku ešte len pred sebou, pravdepodobne v horizonte 2-4 týždňov a následne pokles,“ informuje Bosňák s tým, že Čierna Hora a Francúzsko boli na to v druhej vlne podobne zle, ako my. Konštatuje, že Slovensko má našťastie dostatok času na analýzu, menej času na prípravu, ale žiaden čas na oddych. Avšak, vláde adresovali ostré slová.

Premiér Eduard Heger sa nedávno na sociálnej sieti pochválil fotografiou z dovolenky. Zdroj: FB / Eduard Heger - predseda vlády SR

„Naša vláda dovolenkuje, čo je symptomatické. Asi nie všetci ministri, ale veľká väčšina je pri mori a v Tatrách, včítane nového pána premiéra. Hlavného hygienika nikto nevidel viac ako mesiac. Predikciu od vládnych inšitútov nemáme žiadnu a Covid Automat je od Mikuláša 2020 neupravený,“ uviedol s tým, že žiada členov vlády a kompetentných v boji s koronavírusom, aby sa čo najrýchlejšie vrátili domov z dovoleniek, „Tatry sú pekné aj na jeseň a ak nezmeníme prístup, tak aj deti budú mať prázdniny. More v Dubaji je teplé aj na Dušičky,“ upozornili. Poukázal na to, že za posledných 6 týždňov sme mali spolu menej ako 2000 infikovaných, čo v priemere je menej ako 50 denne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Delta je k nám milosrdná

„Stúpame veľmi, veľmi pomaly a z nízkych čísiel. Oproti najnižšiemu týždňu na začiatku júla sme za 4 týždne vystúpali na dvojnásobok denných pozitívnych prípadov z PCR+AG testov (z 30 na 60). Máme minimum pacientov v nemocniciach (podobne ako Česko, Maďarsko a Poľsko a Rakúsko) – do 10 na 1 milión obyvateľov,“ poukázal Bosňák. „V žiadnom prípade by nemalo byť v tomto stave zaočkovanosti nič a nikde povinné. Ani reči o tom nie sú produktívne. Bičuje to emócie, rozdeľuje spoločnosť a rúca bariéry. Všetci si musia dávať pozor na reči, že očkovaní to nešíria a málo sa nakazujú.

Je to chúlostivá téma. Ktorákoľvek krajina, ktorá vedie reči o “povinnom” očkovaní ktorejkoľvek skupiny, je na tom oveľa lepšie v zaočkovanosti“ dodal vzápätí s tým, že by kompetentní majú apelovať na očkovanie kriticky ohrozených, ktorými sú ľudia so zdravotnými diagnózami, s vekom nad 50 rokov a vysoko mobilných ľudí, zvlášť v prvej línii. „Stále je k nám DELTA milosrdná a dáva nám čas. Poďme na to!“ uzavrel.

Zdroj: Dáta bez pátosu