Dátoví analytici sa ostro pustili do nového COVID automatu: Je to nezmysel!

Od pondelka 16. augusta je prvých deväť okresov v stupni ostražitosti, teda v oranžovej farbe. Ide o okresy na východe Slovenska – Stará Ľubovňa, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie a Košice I-IV.

Archívne VIDEO Minister školstva chce pred novým školským rokom zaviesť pár noviniek, avizuje aj finančnú pomoc školám.

Avšak, podľa dátových analytikov z projektu Dáta bez pátosu COVID automat nie je dobre nastavený. „Nemáme vešteckú guľu, ale hneď pri návrhu nového COVID Automatu sme uviedli ako nezmyselný príklad riadenia pandémie okres Banská Štiavnica so svojimi 16,300 obyvateľmi,“ napísali na sociálnej sieti. Podľa ich slov totiž kompetentných varovali, že nový COVID automat prevzal zo starého veľmi prísne hranice, ba dokonca ich ešte sprísnili. Podľa ich názoru sú totiž horné hranice v prvých dvoch pásmach automatu príliš nízko.

Zdroj: korona.gov.sk

BUM, a je to tu!

„Varovali sme, že sa môže objaviť 10 pozitívnych prípadov - nie infekčných, len infikovaných prípadov v malom okrese a BUM, je to tu. Varovali sme, že sa tým okres dostane behom jedného týždňa aj o 2 pásma vyššie a zo zeleného bude červený,“ píšu dátoví analytici. Rovnako varovali, že pravidlo COVID automatu, že susedné okresy môžu byť len o 1 stupeň lepšie, nie je v poriadku. A to z dôvodu, že v nich už pandémia nemusí byť, ale kvôli jednému horšiemu okresu v susedstve bude mať horšiu farbu.

„Vitajte v Banskej Štiavnici, kde zistili za posledných 7 dní 10 pozitívnych. To je po prepočte na 100 tisíc obyvateľov rovných 57,“ informujú analytici s tým, že tým pádom by mal byť v červenej farbe. V susedných okresoch, ktoré by na základe podmienky v COVID automate do oranžovej farby, je týždenná incidencia nasledovná: „Levice: 1, Žarnovica: 1, Krupina. 2, Žiar nad Hronom: 4, Zvolen: 10. Spolu 5 okresov so 1/4 miliónom ľudí a spolu s 18 pozitívnymi za posledných 7 dní. To sú 2 denne s trvalým bydliskom v týchto okresoch. A všetci od pondelka 23. augusta budú oranžoví,“ uvádzajú analytici.

Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Tým pádom bude celý región v oranžovej farbe, ktorá značí stupeň ostražitosti, pričom žolíka vďaka zaočkovanosti 50 a viac ročných nad 65 percent nemá ani jeden z okresov. Podľa analytikov je mimoriadne prísna aj hranica pre žolíka a tá by mala byť maximálne na úrovni 60 percent zaočkovanosti najohrozenejšej skupiny obyvateľov – seniorov.

„Obmedzenia spoločenského života (akcie), ekonomického (1 zákazník na 15m2) a samozrejme aj plánov do blízkej budúcnosti sú neodôvodnené. Ani pandemicky, ani virologicky, ani epidemiologicky a to sme dátoví analytici. Ak by to bola chrípka, tak by to za epidémiu bolo prehlásené pri 1500 prípadoch za týždeň na 100 tisíc obyvateľov. to je 200 krát viac, aby ste to nemuseli počítať,“ poukázali analytici, pričom dodali, že je potrebné, aby sa kompetentní na COVID automat pozreli skôr, ako bude väčšina Slovenska v červenej alebo bordovej farbe. A to napriek stabilne nízkym číslam.

Je to zámer?

Ako následne uviedli, Slovensko je v súčasnosti s 87 prípadmi z PCR testov za 7 dní na milión obyvateľov treťou najlepšou krajinou v Európe. „A my máme pre turistov zavreté hranice už 5 týždňov. Lepšie sú len Maďarsko a Poľsko, za nami je hneď Česko. Takže v celom regióne a aj u našich susedov je situácia veľmi dobrá. A všetky susedné krajiny (okrem Ukrajiny) sú mega dobre zaočkované a lepšie ako my na Slovensku. A aj na Slovensku očkujeme v auguste priemerne denne 4000 prvoočkovancov,“ vysvetlili. Podľa ich slov sa aj napriek ich predikciám po Veľkej noci či futbalovom zápase v Maďarsku žiadne pandemické tsunami nekoná.

„Mali sme pravdu s Banskou Štiavnicou a problémom v mape sú aj do oranžova sfarbené krajské mestá: Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Košice. Nikto okrem Bratislavy nevie a ani tak skoro nebude vedieť použiť žolíka vďaka zaočkovanosti a zostať zelený. Nikto. Aj keď má zaočkovanosť okolo 60% pre 50 a viac ročných,“ konštatovali a dodali, že si epitím nenamodelovať vzostup počtu infikovaných a preto letíme do červenej farby. „Iba, že by to bol zámer. Ale tomu neveríme. Alebo Vy áno?“ pýtajú sa. Na záver navrhli regionálnemu hygienikovi v Banskej Štiavnici, aby použil svoje právo a nechal Banskú Štiavnicu v zelenej farbe, prinajhoršom v oranžovej. „Ale aj to by bola škoda,“ uzavreli.