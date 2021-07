Spor prokurátorov naberá na obrátkach: Žilinka zakročil, na Lipšica podal disciplinárny návrh!

O podaní disciplinárneho návrhu na Lipšica informovalo Rádio Slovensko. Spor medzi špeciálnym a generálnym prokurátorom sa týka kauzy údajne zmanipulovaných svedeckých výpovedí v mediálne sledovaných kauzách, ktoré vyšetruje NAKA. Úrad inšpekčnej služby vykonával minulý týždeň úkony v súvislosti s kauzami Očistec a Judáš práve z dôvodu manipulovania svedeckých výpovedí vyšetrovateľmi v týchto prípadoch. Obvinená bola trojica Csaba Dömötör, Matej Zeman a Peter Petrov. Dömötör bol medzičasom vyčlenený na samostatné konanie a aktuálne je vo väzbe. Po zvyšných dvoch je vyhlásené pátranie.

Generálna prokuratúra oficiálne podanie disciplinárneho návrhu na Lipšica nepotvrdila, ale ani priamo nevyvrátila. "Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka vo veci koná, podrobnosti jeho postupu zatiaľ konkretizovať nebudeme," uviedla hovorkyňa GP Jana Tökölyová.

Zdroj: minv.sk

Vojna prokurátorov

Lipšic sa k týmto krokom vyjadril zo svojej pozície pričom uviedol, že Špeciálna prokuratúra so znepokojením vníma snahy spomaliť a zabrzdiť vyšetrovanie vyšetrovateľov NAKA v kauze Očistec. "Som presvedčený, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní je potrebné preveriť. Malo by sa tak však diať len zákonným spôsobom a bez toho, aby bola verejnosť zavádzaná nepravdivými informáciami," uviedol Lipšic.

Každý svedok musí podľa neho niesť trestnoprávnu zodpovednosť, ak vo svojej výpovedi uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie. "Určite bude pre transparentnosť trestného stíhania vedeného ÚIS dôležité, aby sa verejnosť, v prípade právoplatného skončenia veci, dozvedela, v čom konkrétne Csaba D. krivo vypovedal," dodal Lipšic.

Takéto vyjadrenia neostali bez reakcie generálneho prokurátora Maroša Žilinka, krorý ešte v stredu Lipšica ostro skritizoval. Princíp zdržanlivosti platí podľa neho pre všetkých prokurátorov. "Nielen, že sa špeciálny prokurátor vyjadroval k veci, v ktorej Úrad špeciálnej prokuratúry nevykonáva dozor (dozor vykonáva prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava), ale špekulatívne polemizoval s jednotlivými dôkazmi neprípustným spôsobom, vlastným pre obhajobu. Špeciálny prokurátor zabudol, že už nie je advokátom, ale prokurátorom, dokonca špeciálnym," uviedol Žilinka. Lipšic navyše podľa neho prezentoval svoj subjektívne názory vo veci, ktorá nie je právoplatne skončená.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kritika prišla aj z ďalšej strany

Žilinka nie je v kritike Lipšica sám. Iniciatíva advokátov za právny štát a advokát Martin Ribár ho znova verejne vyzvali, aby upustil od mediálnych vyjadrení o živých, právoplatne neskončených prípadoch. Upozornili, že prokurátor je zo zákona povinný stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. "Teda aj tie, ktorých by sa dopustili príslušníci NAKA či dokonca prokurátori špeciálnej prokuratúry, či iné vysoko postavené osoby v Policajnom zbore. Táto povinnosť by mala byť zrejmá aj JUDr. Danielovi Lipšicovi, LLM., ktorý by ako špeciálny prokurátor mal v plnom rozsahu zastupovať záujem štátu a občanov SR na odhaľovaní trestnej činnosti aj príslušníkov NAKA, či vlastných prokurátorov špeciálnej prokuratúry, ak by sa trestnej činnosti dopustili, a nie vystupovať ako „obhajca“ osôb podozrivých z manipulovania vyšetrovaní trestných konaní a spochybňovať prebiehajúce vyšetrovanie Úradu inšpekčnej služby," uviedli.