Otvorená spoveď nezákonne väzneného! Advokát Ribár prehovoril o brutálnych následkoch, učí sa znovu normálne chodiť

(Zdroj: TASR/Dano Veselský)

Advokáta Martina Ribára, obvineného zo zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede a prísahy, prepustili na slobudu ešte v máji 2021 po tom, ako to nariadil Ústavný súd Najvyššiemu súdu. V nezákonnej kolúznej väzbe strávil dlhých 16 a pol mesiaca, čo sa podpísalo na jeho psychickom, ale aj fyzickom zdraví. Jeho príbeh inšpiroval spisovateľa Petra Adameckého, ktorý o tom napísal knihu '565'. O ťažkých problémoch sa rozhodol prehovoriť aj Ribár.

"Môj 565 dňový pobyt v nezákonnej väzbe sa podpísal na mojom zdraví – pohybový aparát, chrbtica, bedrové kĺby a aj môj zrak „si to odniesli“, zdravotné následky budem mať už do konca života, čo veľmi zle vplývalo na moju psychiku.. „predtým“ som bol fyzicky vo výbornom stave a kondícii, denne som športoval.. Tento rok je to už moja 34. sezóna, kedy „obliekam“ kimono a venujem sa bojovým umeniam a športom...," rozpovedal sa advokát na sociálnej sieti.

Ribárovi vymenili oba bedrové kĺby a aktuálne sa nachádza na liečení v kúpeľoch v Špecializovanom liečebnom ústave – Marína v Kováčovej, kde sa opäť učí chodiť. "Učím sa „normálne“ chodiť, aby som nekríval, mohol sa „normálne“ hýbať a dal sa čo najviac zdravotne do poriadku... Už po prvej operácii bedrového kĺbu som sa dozvedel, že už NIKDY nebudem môcť fyzicky robiť mnoho vecí, ktoré som „predtým“ robil a milujem ich, najmä čo sa týka bojových umení a športov a rôznych pohybových aktivít... trápilo ma to, ZOŽIERALO MA TO... a mal som to stále v hlave... trápilo ma napríklad to, že som sa ešte nikdy nebicykloval so svojím najmladším synom – väzba, potom som nemohol zdravotne...," poznamenal.

Keď „spadneš“, aj si kľudne poplač, ale potom vstaň a choď/bojuj ďalej ..niečo o „lekciách“, ktoré napíše iba sám... Posted by Za právny štát on Thursday, November 21, 2024

Napriek tomu je vďačný za všetko, čo bude môcť ešte v živote urobiť. "Každý z nás má svoje problémy a životné trápenia, ale platí!! Keď „spadneš“, aj si kľudne poplač, ale potom vstaň a choď/bojuj ďalej," skonštatoval Ribár. Ten sa bude snažiť zlepšiť nie len svoj fyzický, ale aj psychický stav. Okrem toho chce taktiež očistiť svoje meno. "Pokiaľ budem dýchať, budem bojovať za očistenie svojho mena, za to, aby sa pravda o mnohých veciach ukázala, a spravodlivosti bolo učinené zadosť.. nie iba pre mňa, ale pre mnohých iných. Mne sa už tie „zlé“ veci, ktoré som musel zažiť NEODSTANÚ – ale všetko čo robím, poukazovanie na nespravodlivosť, krivenie práva a trestných konaní môže pomôcť iným!! nech to „zlé“ čo sa stalo mne a so mnou aj mojej rodine a mojim blízkym, dá nejaký ZMYSEL," poznamenal na sociálnej sieti.

Ribár sa taktiež poďakoval všetkým, ktorí stáli pri ňom. "Mal som pri tom všetkom a stále mám aj šťastie na úžasných ľudí - touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým lekárom, sestričkám, sanitárom, jednoducho VŠETKÝM, ktorých rukami som prešiel pri mojich operáciách a ktorých rukami prechádzam aj tu, v Maríne – v Kováčovej.. snáď si aj niekto z tých všetkých úžasných ľudí prečíta aj tieto riadky... Áno, naše zdravotníctvo má od dokonalosti ďaleko, ale ja som videl a stretol tak v nemocnici, kde ma 2x operovali, pri rehabilitáciách po operáciách a aj tu v Maríne v Kováčovej „ľudí“, ktorí to všetko robili a robia absolútne profesionálne a HLAVNE SRDCOM a patrí im všetkým moja vďaka a úcta," dodal v závere.