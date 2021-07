Mikulec reaguje na rozhnevaného Linharta: Mal by ubrať emócie, toto by som od poslanca neočakával!

BRATISLAVA - Poslanec koaličnej Sme rodina Patrick Linhart to včera v mediálnej správe poriadne roztočil. Poriadne skritizoval aktuálne pomery, pričom chce žalovať štát a zároveň sa oprel aj do ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Ten by mal podľa neho skončiť, a to nie len on. Ministerstvo na jeho list zareagovalo pomerne rozsiahlo.

"Žalujem štát a zvažujem hlasovať za odvolanie ministra vnútra Mikulca i napriek tomu, ak by sa poslanecký klub Sme Rodina, ktorého som súčasťou, nakoniec rozhodol ministra pri odvolávaní podržať," napísal včera v tlačovej správe plný hnevu poslanec Linhart. Ten zároveň dodal, že sa mu vyhrážajú násilím a jeho trestné oznámenia, ktoré podáva končia ako "zmarené".

Včera chceli Mikulca odvolávať, no v pléne bolo nedostatok poslancov

Mikulca prekvapilo množstvo emócií v liste a vôbec jeho zverejnenie ako také

Rezort Romana Mikulca sa rozhodol na poslancovu tlačovú správu reagovať. Mikulec tvrdí, že podobné správanie by od človeka v jeho postavení neočakával. "V politike je veľmi dôležité, aby mohol každý poslanec slobodne a verejne vyjadriť svoj názor, no od poslanca by som očakával, že bude aspoň do istej miery odborný a bez zbytočných emócií. Mrzí ma, že namiesto vnútornej diskusie a bez elementárnej znalosti v oblasti práce OČTK, pošle pán Linhart tlačovú správu založenú na subjektívnych dojmoch a slove „údajne“," kritizuje Linhartov list Mikulec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Chýba tu politická kultúra, ja by som sa do jeho vecí ako laik takto nestaral

Ministrovi prekáža aj forma listu. Dodal tiež, že do jeho problematiky by sa podobným spôsobom nechcel zapájať. Poslanec Linhart sa totiž v parlamente preslávil napríklad zákonom o potravinovom semafore. "Je dôležité, aby sme po rokoch vniesli do parlamentu opäť viac politickej kultúry, a preto nepovažujem za vhodné riešiť akékoľvek problémy prostredníctvom médií. Prácu pána Linharta, ako potravinového kritika si vážim, ak by som s nim v niečom nesúhlasil alebo si nebol istý, ako laik v danej oblasti by som to riešil bez zbytočnej mediálnej pozornosti. Myslím si, že pán poslanec má možnosť vidieť z „prvého radu“ náš boj s mafiou, ktorá sa bráni čo jej sily stačia," konštatuje Mikulec.

Jeho trestným oznámeniam sa polícia venovala

Mikulec sa tiež pristavil pri téme "zmarených" trestných oznámení, ktoré poslanec vraj podal. "Podľa mojich informácií polícia každé oznámenie pána poslanca prijala a dôkladne preverila. Polícia ako orgán činný v trestnom konaní je povinná každé oznámenie občana prijať a zákonne rozhodnúť, či ide o trestný čin alebo priestupok. Inak tomu nebolo ani v tomto prípade. Budem sa opakovať, keď poviem, že zo strany ministra vnútra SR, žiadnej zložky MV SR a ani Policajného zboru nie je možné zrušiť policajtmi vydané uznesenia, nariadiť vo veci nové trestné konanie ani záväzne určiť spôsob, akým by mali posúdiť oznamovateľmi uvádzané skutočnosti, respektíve ako by mali o nich konať a rozhodnúť v trestnom konaní. To znamená, že oprávnenie zasahovať do procesu vyšetrovania patrí výlučne prokurátorovi, ktorý môže záväzne tento postup a rozhodnutia policajtov posúdiť a v prípade zistených nedostatkov prijať príslušné opatrenia," uzavrel.