Dokonale čisté auto, úplne ako nové? Takto sa zbavíš fľakov aj zápachu bez návštevy servisu

BRATISLAVA - Pri čistení auta by si mal dbať nielen na zovňajšok, ale aj interiér. Tráviť čas v množstve omrviniek, psích chlpov, kúskov papiera a plastových obalov rozhodne nie je príjemne, ani zdravé. Ak pravidelnú údržbu interiéru zanedbáš, nielenže začne nepríjemne zapáchať, naviac sa v ňom môže začať tvoriť pleseň. To určite nechceš. Avšak, vďaka niekoľkým jednoduchým tipom dokážeš vnútro tvojho štvorkolesového miláčika zmeniť na nepoznanie. My ti povieme, ako na to!