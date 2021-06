Michal Šimečka ostro k OĽaNO: Politici nemajú rozhodovať o osude štátnych úradníkov!

Tlačovú konferenciu poslancov OĽaNO si môžete pozrieť tu.

Proti tomuto zámeru okamžite vystúpil člen mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Michal Šimečka. "Poslanci Pročko, Kuriak (Vetrák pozn.red.), Kyselica a ďalší navrhli novelu zákona, ktorá dá vládnym politikom absolútnu moc na šikanovanie štátnych úradníkov. Chcú zásadne posilniť právomoc generálnych tajomníkov služobného úradu, čo sú priami politickí nominanti ministrov," uviedol v úvode príspevku na sociálnej sieti s tým, že podľa novely by títo mohli bez udania dôvodu odvolať ktoréhokoľvek vedúceho pracovníka na ministerstve, alebo v podriadených organizáciách.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar



"Je to škandalózne a treba ich zastaviť," rozčúlil sa Šimečka a zdôraznil: "Ako chceme dosiahnuť dobre fungujúcu štátnu správu, ak v nej budú robiť politickí nominanti pravidelné čistky? Stačí si spomenúť na obsesívne útoky Igora Matoviča na riaditeľkú ŠÚKL Zuzanu Baťovú." Šimečka tvrdí, že kvalitné úradníčky a úradníci sa jednoducho nesmú obávať o svoje miesta len preto, že sa znepáčia politickému vedeniu. "Koalícia týmto návrhom pokračuje v kultúre našich ľudí, a šliape po svojich vlastných sľuboch," dodal Šimečka.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Okresné úrady pokračujú?

Hoci sa Kyseľ v úvode vyjadril, že bývalá vláda si do riadiacich funkcií dávala svojich nominantov, podobne je na tom aj samotné hnutie Igora Matoviča. Zrejme ešte všetci máme v pamäti ako zástupcovia hnutia tvrdili, že Okresné úrady patria výlučne pod ministerstvo vnútra a teda pod OĽaNO. Z transparentných výberových konaní by nemuselo byť nič. Po tom, ako sa koalícia snaží zasiahnuť aj do samostatnosti vysokých škôl by toto mohol byť ďalší pokus o centralizáciu vládnej moci.

Politológ Radoslav Štefančík tvrdí, že Matovič robí presne to, čo Robert Fico a má pravdu v tom, že po inštitúciách sú podosadzovaný nominanti predchádzajúcich vlád. "Je teda logické, že aktuálna vláda na čele s OĽaNO ich chce vymeniť za svojich ľudí," poznamenal s tým, že toto sa deje po každých voľbách a to, čo robí Matovič nie je žiadnou novinkou. "Otázne je či je to správne. Správne to nie je, ak ide o odborníkov a nie politických nominantov," poznamenal politológ Radoslav Štefančík.