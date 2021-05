Zmeny v envirorezorte: Štátne lesy v národných parkoch by sa mali presunúť pod ochranárov

BRATISLAVA - Štátne lesy v národných parkoch v najprísnejších chránených územiach by mali spravovať ochranári. Avizuje to Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Urýchliť by sa tak mala ich zonácia. Informovalo o tom tlačové oddelenie envirorezortu.

"Výsledkom transformácie národných parkov Slovenska má byť ekonomické a sociálne povznesenie týchto regiónov – pri zachovaní chránených prírodných hodnôt," uvádza MŽP. Výsledkom má byť podľa rezortu najväčšia transformácia štátnej ochrany prírody na území deviatich národných parkov. Presun by sa mal týkať území v 3., 4. a 5. stupni ochrany. Transformáciu zabezpečí novela zákona o ochrane prírody, ktorú MŽP SR posunulo do legislatívneho procesu. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) hovorí, že tým Slovensko dobieha zaostávanie voči iným európskym krajinám.

Envirorezort chce do správy národných parkov preniesť tiež horné toky, ktoré sú v súčasnosti pod Slovenským vodohospodárskym podnikom. "Chceme skončiť kompetenčné vojny, pre ktoré dochádza v národných parkoch k úpadku ochrany ich prírodných hodnôt a súčasne aj sociálno-ekonomického rozvoja," uviedlo ministerstvo.

MŽP pripomína, že na Slovensku momentálne vykonávajú správu lesov rôzne podnikateľské subjekty a viaceré štátne inštitúcie. Nejde len o lesy v pôsobnosti agrorezortu. Ide napríklad o vojenské lesy, ktoré zabezpečujú správu lesných pozemkov vo vojenských obvodoch. Nová legislatíva s tým podľa MŽP počíta a ponecháva špecifické postavenie viacerých štátnych organizácií, ktoré vykonávajú správu lesného majetku.

Od transformácie národných parkov si envirorezort sľubuje zlepšenie ochrany, rast mäkkého turizmu a pracovných miest v službách. V rámci implementácie novely zákona budú o fungovaní jednotlivých národných parkov rokovať experti Štátnej ochrany prírody SR a MŽP priamo v regiónoch Slovenska so všetkými zainteresovanými stranami, vrátane súkromných vlastníkov lesov a mimovládnych organizácií. Ministerstvo deklaruje, že pre jednotlivé národné parky pripravuje špecifické projekty transformácie. Tie by mali ponúkať nové pracovné, vzdelávacie aj podnikateľské príležitosti s dlhodobým výhľadom rozvoja.

SPOLU navrhuje presunúť štátne lesy pod ŠOP

Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) by mali prejsť pod správu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR. Poukazuje na to mimoparlamentná strana Spolu, ktorá pripravila návrh novely zákona prinášajúci túto zmenu. Návrh legislatívy predloží do parlamentu nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Kollár, ktorý pôsobí v Spolu.

Národné parky na Slovensku podľa strany nefungujú správne, príčinou je správa územia. V rámci TANAP-u spravujú štátne pozemky štátne lesy, čím sa môžu len ťažko dosiahnuť ciele ochrany prírody. "TANAP stále nemá zonáciu, trpia miestni ľudia, regionálny rozvoj a trpí aj ochrana prírody. Štátne lesy TANAP-u je potrebné zlúčiť so štátnou ochranou prírody, správou TANAP-u a presunúť to pod ministerstvo životného prostredia," pripomenul na pondelkovej tlačovej konferencii podpredseda Spolu Erik Baláž. Dodal, že tieto ciele má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení, kde uvádza, že zabezpečí jednotnú správu chránených území. Kollár informoval, že novela zákona by sa mohla prerokovať na júnovej schôdzi parlamentu.