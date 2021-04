Maďari by za zverejnenie zmluvy o Sputniku pokutu nedostali, tvrdí Nadácia Zastavme korupciu

Vakcína Sputnik V

Zdroj: SITA/Zoltan Mathe/MTI via AP

BRATISLAVA - Zmluva, ktorú uzatvorilo k nákupu vakcíny Sputnik V susedné Maďarsko, by nemala obsahovať podobnú pokutu, akú by za jej zverejnenie malo dostať Slovensko. Na sociálnej sieti na to upozornila Nadácia Zastavme korupciu.